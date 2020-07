„Itt az ideje, hogy hűségesek legyünk az igaz cionista álomhoz”

Bizonyos izraeli lépések valóban szenvedést okoztak a palesztinoknak, de a lehető legnagyobb szabadságot és életminőséget még így is Donald Trump terve jelenti számukra – véli Uri Pilichowski a The Times of Israel blog-oldalán.

„Az egyik legmeglepőbb oldala a szuverenitás körüli vitának – vagy ahogyan mások nevezik, a nyugati part részei annektálásának – az ellenállás, amit egyes telepesek és Izrael közeli barátai mutatnak” – véli Pilichowski. Bár ellenállásra sokan számítottak a baloldal és Izrael ellenségei részéről (a kettő nem ugyanaz – hangsúlyozza), de a jobboldali telepesek, a centrista kutatók és a zsidó állam amerikai barátai részéről tapasztalt vehemens ellenállás kissé váratlan volt.

„A telepesek félnek a palesztin államtól, amit a Trump-terv ígér, a kutatók félnek az annektálás hatásától a harcra, amit Izrael legitimációjáért vívnak, amerikai politikusok pedig félnek, hogy a lépés veszélyezteti a zsidó államnak az arab világgal való normalizációját”.

A szerző szerint ha megkérdezik a szuverenitás kiterjesztésének híveit, hogy miért jó a terv, akkor sokan így felelnek: ahhoz, hogy építkezzenek Júdeában és Szamáriában, szükség van a hatóságok engedélyére, és ez egy extra bürokratikus akadály, amivel a ’67-es határokon belül élő izraeliek nem néznek szembe. Mások azt mondják,

ötven év elég volt úgy, hogy Izraelnek nem volt keleti határa, és itt az idő arra, hogy végre legyen.

Megint mások szerint az évtizedek óta sehova sem tartó izraeli-palesztin „békefolyamat” helyett itt az idő, hogy más módszerrel vessenek véget a konfliktusnak.

Pilichowski tisztázza, hogy ő maga nem képviseli a „telepes mozgalmat”, csak egy egyszerű telepes, aki az átlagosnál jobban ismeri a konfliktus kihívásait, és érzékeny az igazságra és az igazságosságra. Szerinte Izraelnek ki kell terjesztenie törvénykezését Júdeára és Szamáriára, mert ez így igazságos.

„Sokszor félünk kimondani, de ha őszintén tekintünk a történelemre, akkor Júdea és Szamária a zsidó nép történelmi hazájának szíve. Ez nem »csak« vallásos nézet. Ez történelmi tény: zsidók éltek ezen a földön, azért távoztak, mert elűzték őket, és kétezer éven át sóvárogtak a hazatérés után”.

A szerző szerint a progresszívek, akik elvitatják a zsidó nép jogát a földhöz, „néhány száz évvel ezelőtt kezdik az időszámítást”, és közlik, hogy a „Nyugati Part” (Ciszjordánia) palesztin föld. Pedig „az izraeli cionisták az ősi zsidók sarjai, akik ezen a földön éltek. Ma már talán öltönyben és labor-köpenyben járnak, de úgy néztek ki régen, mint manapság a beduin szomszédjaim”.

A zsidó nép jogát a földhöz tehát csakis a „morális gimnasztika és a történelmi revizionizmus vitathatja el”.

Pilichowski úgy véli, Trump és csapata egy olyan dolgot vittek bele az izraeli-palesztin konfliktusba, amit eddig egyetlen amerikai kormány sem merészelt: az igazságot.

„Túl sok éven át tartottak ki a hazugságok a békefolyamat gyökerénél. Ezek a hazugságok azt állították, hogy a »Nyugati Part« palesztin föld, hogy csak a kétállami megoldás vezethet a békéhez, hogy minden arab, akinek volt egy palesztin dédszülője, visszatérhet Izraelbe, és hogy nem reális dolog elvárni a palesztinoktól, hogy szabaduljanak meg a terroristáiktól”.

A szerző tisztázza, hogy szerinte a palesztinokat megilletik az egyenlő jogok és az önrendelkezés saját államukban, és elismeri, hogy palesztinok elvesztették a méltóságukat, lehetőségeiket, és bizonyos izraeli lépések szenvedést okoztak nekik. Pilichowski együtt érez azon palesztin szomszédaival, akik szabadon akarnak élni, mint ahogyan ő is élhet.

Ennek ellenére úgy véli, hogy a legjobb megoldás a palesztin és az izraeli nép számára egyaránt Trump terve.

„Nem hiszem hogy a terv tökéletes, hiszen egyetlen terv sem lehet az. De a terv közvetlen tárgyalásokat akar látni az izraeliek és a palesztinok között. Csak a tárgyaláson keresztül lehet a tervben mindkét oldal által felfedezett problémákat megbeszélni és véget vetni a konfliktusnak”.

A szerző véleménycikkét úgy zárja: „mindig, mikor az izraeliek a történelmi igazságot követték, kockázatot vállaltak. (…) A cionisták nagyot álmodtak, és csodákat hoztak létre. Pragmatisták vagyunk, nem pesszimisták. Ahogyan Roosevelt elnök mondta: »semmitől sem kell félnünk, csak a félelemtől«. Ameddig az igazság oldalán állunk, erősebbek leszünk kritikusainknál. Itt az ideje, hogy hűségesek legyünk az igaz cionista álomhoz, és a zsidók hazatérjenek földjükre. Ezt a cionista álmot ezen a héten megújíthatjuk”.