Újabb, emberre is veszélyes járvány jöhet Kínából

Kínai kutatók egy új, sertéseket fertőző vírust találtak, mely az emberi életre is veszélyes lehet, így egy új járvány kialakulására is figyelmeztetnek – számol be a Reuters értesülései alapján a The Jerusalem Post.

A kutatók a H1N1 vírus 2011 és 2018 közötti időszakában sertésekben kimutatott jelenlétét vizsgálva fedezték fel annak G4-nek nevezett ágát, mely emberre is veszélyt jelentő járvány jeleit mutatja.

Sertéstelepeken dolgozókban nagy arányban mutatták ki a vírus jelenlétét, ezért szükség van a sertéstenyészetben dolgozók fokozott megfigyelésére, figyelmeztetnek a szakértők. A kutatók azt is megállapították, hogy az ilyen típusú vírusok nagyon könnyen változhatnak emberre is ártalmassá, különösen az olyan sűrűn lakott városokban, ahogy sertésfarmok, vágóhidak és forgalmas piacok vannak.

A világjárványt okozó COVID-19 vírus szintén Kínából indult, azt kezdetben denevérek terjesztették, onnan került át az emberre, feltehetően a kínai Wuhan város piacairól, ahol az állatokat fogyasztás céljából árulják.

2009-ben, a H1N1 vírus kitörésénél Kína számos óvintézkedést vezetett be, így például leállították az országba irányuló összes olyan repülőjáratot, mely fertőzött területekről érkezhet, emellett több tízezer embert helyeztek karantén alá.

„A most felfedezett vírus nem jelent közvetlen veszélyt az emberre” – mondta ugyanakkor Carl Bergstrom, a washingtoni egyetem biológusa, hozzátéve, hogy „nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy a G4 emberre is veszélyessé válhat, tekintve, hogy ez az elmúlt öt évben erre nem volt példa.”