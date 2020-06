Csökken a koronavírus pusztító ereje?

Kutatók szerint a vírus génállományának módosulása jó eséllyel mérsékelheti a fertőzések veszélyességét.

Amíg a koronavírus márciusban és áprilisban egy agresszív tigrisre emlékeztetett, addig mára már inkább egy vadmacskára

– fogalmazott egy olasz professzor, Matteo Bassetti a brit The Sunday Telegraph-nak adott interjújában.

A genovai San Martino kórház orvosa szerint mindez oda is vezethet, hogy vakcina nélkül is képes lehet védekezni az emberiség a XXI. század eddigi legveszélyesebbnek tűnő fertőzésével szemben.

Izraelben ennyire még nem tűnnek optimistának Bassetti kollégái. A The Times of Israel friss cikkébben többen is megszólalnak, és bár részben osztják az olasz nézeteit, szerintük még hosszú út vezet a valódi megoldáshoz.

Adi Stern, egy evolúciós virológus az izraeli egészségügyi minisztérium megbízásából hetek óta végez laboratóriumi kísérleteket különféle időben vett koronavírusok génállományából. Szerinte érezhető, hogy a vírus erőssége a mutáció során alábbhagyott.

A szakértő úgy véli, hogy a genetikai térkép változása által eredményezett új helyzet lehet az oka annak is, hogy ma már hiába a növekvő számú újabb megbetegedés, a súlyos esetek száma egyelőre nem növekszik.

Hasonló álláspontra helyezkedett a Beér Sevában található Soroka University Medical Center fertőző betegségek osztályának vezetője is. David Greenberg azt mondta a lapnak, hogy

„Az örökítő anyag spontán, maradandó változásával a betegség elveszíti a fertőzőképességét”.

A doktor szerint a vírus adaptálódott az emberi testben való létezéshez, ezért ahelyett, hogy minden erővel az elpusztítására törekedne, inkább tovább élne benne és gyarapodna.

A lap által megkérdezett kutatók egységesek abban, hogy nagy valószínűséggel a betegség erejének csökkenése mögötti egyik meghatározó ok lehet, hogy a megfertőzött emberek egyre többet találkoznak fiatalabbakkal és gyermekekkel.

Greenberg úgy véli, hogy ez segít megmagyarázni, miért alacsony az idősek aránya az újonnan megfertőzöttek között Izraelben a járvány korábbi szakaszához képest – noha az ember azt várná, hogy ez magasabb legyen, mivel a kényszerű szeparáció utáni az idősebb emberek immár gyakrabban érintkeznek a gyerekekkel. Szerinte a vírus „lágyulása” azt eredményezi, hogy az idős emberek elkapják ugyan a vírust, de az elmaradó tünetek miatt nem tudatosul bennük, hogy maguk is vírushordozókká váltak.

Noha az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egyik vezetője, Michael Ryan a hónap elején óvatosságra intett kijelentésével („ez még mindig egy gyilkos vírus”), az izraeli orvosok abban egyetértenek, hogy valamiféle enyhülés azért valóban megfigyelhető a vírus hatékonyságát illetően.

Abban is egység mutatkozik, hogy a lap által megkérdezett kutatók mindegyike hangsúlyozta: meglehet, egy darabig biztosan várni kell még a hatásos vakcina kifejlesztésére, azonban addig is fel kell készíteni a politikai döntéshozókat arra, hogy milyen irányban módosul a vírus az emberi testben. Ezáltal az esetleges korlátozások mértékét is könnyebb lehet meghatározni – emlékezet a lap.