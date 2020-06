Jelentősen csökkenhet a zsidó demokraták száma a Kongresszusban

Több prominens zsidó képviselő jelentette be a visszavonulását, és több jelölt székét megcélozták az új progresszív vonalhoz tartozó jelöltek.

A Képviselőházban jelenleg 27 zsidó képviselő foglal helyet, akik közül többen fontos bizottsági pozíciókat töltenek be. A 27-ből mindössze két republikánus van egyikük Tennessee államból származó David Kustoff a konzervatív frakció tagja, másik a New York állambeli Lee Zeldin. Ők ketten várhatóan megtudják tartani a pozíciójukat, de a demokrata képviselők közül többen lehet a választásig se jutnak el, mert komoly párton belüli kihívókkal találhatják szembe magukat – írja a New York Post.

A 2018-as kongresszusi választások egyik fő jellemzője az volt, hogy a demokrata párton belül a progresszív jelöltek cserélték le a hagyományosan centrista képviselőket. Így került be az amerikai törvényhozásba Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, és Rashida Tlaib is. A baloldali jelöltek nagyobb lelkesedést tudtak generálni és a fiatalabb szavazókat is maguk mellé állították. 2020-as előválasztási kampányok azt mutatják, hogy idén is várható egy baloldali átrendeződés.

Jerry Nadler veterán demokrata képviselő a Trump elleni impeachment eljárás vezetője két progresszív kihívóval néz szembe. A New York-i Max Rose és a Virginiai Elainie Luria nem az előválasztáson, hanem republikánus ellenfeleikkel szemben számíthatnak kemény harcra.

Két veterán zsidó képviselő Nita Lowey és Susan Davis pedig visszavonul.

A két leginkább bajban levő demokrata a New Yorki Eliot Engel és a New Jersey állambeli Josh Gottheimer, mindketten prominens középvonalas tagjai a pártnak és mindkettejük ellen progresszív jelöltek indulnak. Gottenheimer kihívója Arati Kreibich indiai származású, progresszív idegsebész, akit többek között Bernie Sanders támogat.

Eliot Engel székét egy bronxi tanár Jaamal Bowan célozta meg, akit többek között Alexandia Ocasio-Cortez is támogat. Engel legendás név a diplomáciában, aktív szerepet játszott abban, hogy az Egyesült Államok felfigyelt Koszovó ügyére, és jelenleg is a hongkongi tüntetések egyik leghangosabb támogatója. Engel vezeti a képviselőház nagy hatalmú külügyi bizottságát.

A New Statesman részletes cikket írt arról, hogy mit jelentene a demokrata párt külpolitikája számára, ha Engel elveszítené az előválasztását. A baloldali lap szerint a leváltása leginkább a demokraták izraeli politikájára lenne hatással.

Az elmúlt években a Kongresszusba bekerült progresszív képviselők negatív hatással voltak a demokrata-izraeli kapcsolatokra. Ha olyan meghatározó emberek, mint Engel kikerülnek a képviselőházból, akkor várhatóan nagyobb teret kaphatnak az Izrael-ellenes hangok.

A New York Postnak nyilatkozott Menachen Genack rabbi, Bill Clinton korábbi tanácsadója, aki aggodalmát fejezte ki a demokrata párt progresszív irányba tolódása miatt.

„Aggódunk, mert fontos, hogy mindkét párt támogassa Izraelt. A pártnak ez a része, a progresszív Bernie-szárny, mély aggodalommal tölt el minket” – mondta a rabbi.