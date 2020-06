Vége az amerikai nyomozós sorozatoknak?

Az amerikai médiában egyre több hang biztat a rendőröket pozitív fényben feltüntető sorozatok „újragondolására” valamint teljes megszüntetésére.

A Washington Post egyik szerzője június elején egy véleménycikkben azt követelte, hogy állítsák le az összes amerikai rendőrös sorozatot és filmet, mivel azok „fehérre mosták a rendőrséget” és hősiesnek mutatják be a detektíveket és a rendőröket. A cikk írója szerint a „rendőri brutalitás” és a „szisztematikus rasszizmus” miatt újra kéne gondolni, hogy milyen történeteket mesélnek el a sorozatok.

A tüntetések hatására az A&E elkaszálta Live PD elnevezésű rendőri munkát bemutató reality sorozatot, a Paramount Network pedig szintén bejelentette a Cops című rendőrökről szóló televíziós műsor megszüntetését. Mindkét sorozat nagy népszerűségnek örvendett, a befejezést mindkét esetben a tüntetésekkel indokolta a stúdió.

A valóságshowk mellett az amerikai médiában most többen a nyomozós játékfilmek és sorozatok újragondolását követelik. Az amerikai filmiparban nagy hagyománya van a rendőr főszereplős filmeknek, kezdve a negyvenes évek cigarettafüstös film noirjaitól a nyolcvanas évek akció-vígjátékaikig. Az amerikai csatornákon a legrégebb óta futó és legnépszerűbb sorozatok a mai napig a nyomozós és a rendőrös sorozatok.

Az USA Today egyik szerzője szerint, ha nem lehet elérni, hogy minden rendőrös sorozatot elkaszáljanak a stúdiók, akkor „meg kell őket változtatni.” A szerző szerint az FBI, Law &Order és hasonló alkotások „hősiesnek ábrázolják a rendőröket, míg az elkövetők és az áldozatok csak lényegtelen vendégszereplők.”

A cikk idézi egy progresszív szervezet a Color of Change „kutatását,” amely szerint a rendőr sorozatok, hamis hős narratívát alakítottak ki és felelősek a rendőrök pozitív megítélésért.

John Fran regényíró egy New York Times véleménycikkben kért bocsánatot, hogy mivel „fehér íróként hősiesen mutatta be a rendőröket, ezzel ő is hozzájárult a rendőri brutalitás elfogadottságához.”

A tavalyi adatok szerint az öt legnézettebb amerikai sorozat közül három rendőrökről szólt, így kérdés a stúdiók beáldozzák-e a legnagyobb sikerszériákat a tömeg nyomására.