Tovább nyomják a vészféket: Izrael benézte a túl korai újrakezdést

Habár visszatérni látszik a koronavírus, a zsidó államban nem pánikolnak. Továbbra is lehet ünnepelni, amíg nincsenek többen 250 embernél.

Napok óta folyamatosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma Izraelben. Április óta először, az elmúlt 24 órában 226 új esetet regisztráltak, szerencsére a súlyos esetek száma egyelőre alig nőtt — írják az izraeli lapok.

A kormány az ország déli részén található beduin városokban és Tel-Aviv sok külföldi munkavállaló által lakott részeiben helyi zárlatok bevezetéséről is tárgyalt, mivel ezeken a helyeken találták a legtöbb friss koronavírus-fertőzöttet.

A kormány egyelőre csak figyeli a helyzetet, nem döntött a gazdaságnak komoly károkat okozó korlátozások visszaállításáról, de fokozza a figyelmeztető hirdetéseket és a kötelező óvintézkedések végrehajtásának ellenőrzését

— nyilatkozta csütörtökön a miniszterelnök.

A kormány igyekszik józansággal kezelni az újabb kihívásokat. Pénteken Netanyahu irodája közös nyilatkozatot adott ki az egészségügyi tárcával. Ebben megerősítik: továbbra is szabad esküvőt vagy egyéb vallási ünnepeket, együttléteket szervezni. A limitált létszámot 250 főben határozták meg — írja a The Times of Israel.

Zárt helyiségben esedékes együttléteknél viszont kötelező vendégenként fenntartani a két négyzetméteres távolságot.

A helyszínek tulajdonosainak 20 napig meg kell tartani az összes vendég nevéről és telefonszámáról készített nyilvántartást, hogy fertőzések esetén a kormány járványügyi vizsgálatot végezzen. Más események továbbra is 50 főre korlátozódnak, és nyílt területen kell megtartani őket.

Bár már két hete folyamatosan nő az új esetek száma, a súlyos betegek egyelőre mégsem lettek sokkal többen. Az egészségügyi minisztérium leköszönő igazgatója, Móse Bar Szimantov a 12-es kereskedelmi tévében úgy nyilatkozott, hogy szerinte

másfél hónap múlva jelenhetnek meg az izraeli kórházakban jelentős számban a kritikus esetek.

Netanyahu miniszterelnök csütörtök esti televíziós beszédében a szabályok betartására szólított fel. Mint hangsúlyozta, időben vannak, és azon dolgoznak, hogy ezt a fertőzési hullámot megakadályozzák. Ellentétes esetben ismét visszaállítják a teljes lakosságra vonatkozó szigorításokat.

A kormány óvintézkedésekkel kapcsolatos felszólításainak megítélésével kapcsolatban az izraeli média kérdőjeleket tett fel: nem tartják ugyanis etikusnak azt, hogy a felszólítások nem mindenkire érvényesek — így az ország vezető politikusaira, és Reuven Rivlin államelnökre sem.

Nemrég kiderült például, hogy Itamár Grotto, az egészségügyi tárca igazgatóhelyettese a karantén mellőzését engedélyező igazolást adott egy helyi milliárdosnak, Teddy Saginak, aki néhány napja magánrepülőgépével Ciprusról Izraelbe utazott, majd engedélyének birtokában a reptérről egyenesen egy tel-avivi tetőteraszon tartott hatalmas házibuliba sietett.

Estére 18795-re emelkedett a megerősített koronavírusos betegek száma Izraelben. 34 beteg állapota súlyos, közülük 25 lélegeztetőgépre szorul, míg 41 állapota közepesen súlyos. Az aktív esetek száma 3185, a felgyógyultaké 15310 míg az elhunytaké 300 – írja az Új Kelet online.