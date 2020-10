Az izraeli pénzügyminiszter a koronavírus miatti lezárások gazdasági veszélyeire figyelmeztet

Israel Katz izraeli pénzügyminiszter keményen bírálta a kormány koronavírus-politikáját szerdán, hangsúlyozva, hogy a teljes lezárás mérhetetlen gazdasági károkat okoz és izraeliek millióit taszítja teljes kétségbeesésbe.



„Nem hagyom, hogy emberek millióin a kétségbeesés legyen úrrá és szegénységbe kényszerüljenek az Egészségügyi Minisztérium helytelen döntései miatt, az egész gazdaság lezárása miatt, mindenféle egészségügyi indoklás nélkül” – mondta Katz. A pénzügyminisztériumban tartott megbeszélésen arról is beszélt, hogy terveket készítenek a koronavírus miatt hosszú ideje munkanélküli állampolgárok támogatására – írja a The TImes of Israel.

A Miniszterelnöki Hivatal visszavágott Katznak, azzal vádolva a minisztert, hogy a lakosság egészségének rovására próbál szavazatokat szerezni.

Egy közlemény szerint Benjamin Netanjahu miniszterelnök „nem enged a kormányon belüli vagy kívüli nyomásnak azoktól, akik a közegészség rovására próbálnak szavazatokat szerezni. A gazdaság csak akkor lehet erősebb, ha a lakosság egészségesebb”.

Az megbeszélések hetek óta zajlanak a pénzügyminisztérium, az egészségügyi tisztviselők és maga Netanjahu között arról, hogy miként lehetne megállítani Izrael koronavírus-fertőzöttségét, úgy, hogy közben minimalizálják a gazdasági károkat.

Katz tiltakozott, amiért a kormány elmulasztott intézkedni a magas fertőzöttségű területeken, ezért az egész gazdaság átfogó bezárásának elrendelésére kényszerült.

„Ahelyett, hogy olyan helyeken intézkednének, ahol az emberek megfertőződnek, olyan munkahelyeket zárnak be, amelyek nem fogadnak ügyfeleket, és ahol nem törnek ki tömeges fertőzések. Semmi értelme, hogy 10 ember összegyűlhet, de a legfeljebb 10 fős vállalkozások nem nyithatnak ki – ezt senki sem fogadja el”

– hangsúlyozta Katz. A megjegyzéseket többen Netanjahu és néhány további Likudos miniszter elleni kritikaként értékelik, akik a kritikusaik szerint azért tartják zárva a kisvállalkozásokat, mert különben nehéz lenne megindokolni a Netanjahu-ellenes tüntetések korlátozásait.

A megbeszélésen Katz a pénzügyminisztérium tervét is ismertette, amely arra irányul, hogy segítse az önálló vállalkozókat és a koronavírus bezárása miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő munkanélkülieket.

Az elképzelés szerint előlegeket és kifizetéseket folyósítanának az önálló vállalkozóknak, és mindenki, aki ebben az évben legalább 100 napig munkanélküli volt, továbbá a munkanélkülivé válása előtti hónapban 8000 NIS (mintegy 715 ezer forint) alatt keresett, jogosult lesz az állami támogatásra.

A terv részletesen kitér arra is, hogy miként ösztönöznék kibővített támogatásokkal az emberek munkába való visszatérését.

Katz szerint a terv az volt, hogy biztosítsák az embereket arról, hogy „van miből megélniük” amíg a gazdaság újraindulhat, hangsúlyozva, hogy a következő két hónap „nagyon nehéz” lesz.

Az Izraeli Nemzeti Bank becslése szerint minden hét, amelynek során a vállalkozások zárva maradnak, mintegy 2,8 milliárd sékelbe (250 milliárd forint) kerül a gazdaságnak, és 400 ezer ember munkanélkülivé válását eredményezi. Azt feltételezik, hogy körülbelül 195 ezer ember dolgozik olyan helyeken, ahol 10 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztatnak.

Vasárnap arról érkeztek híradások, hogy Katz, Amir Peretz gazdasági miniszter és Izhar Shai tudományos és technológiai miniszter támogatta számos vállalkozás újbóli megnyitását, valamint az óvodák nyitásának engedélyezését, hogy a kisgyermekes szülők munkába tudjanak menni, közvetlenül az október 9-én véget érő szukoti ünnep után.

Katz bejelentette, javasolni fogja a kabinetnek, hogy a vállalkozások legalább 50%-a nyíljon meg, különösen azok, amelyek 10 vagy kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, vagy ahová nem látogatnak el személyesen ügyfelek.

Az ebbe a kategóriába tartozó vállalkozásokat nem azonosították a koronavírus fertőzésének jelentős forrásaiként – állították a pénzügyminisztériumi tisztviselők –, miközben az újranyitásuk drámai módon csökkentené a lezárás gazdasági kárát.

Netanjahu egy, a közösségi médiában vasárnap közzétett videóban hárította a gyors újranyitásra nehezedő nyomást, és a múlt héten figyelmeztette a minisztereket, hogy a koronavírus miatti érvényben levő lezárás – amely drasztikusan korlátozta a közösségi életet és sok vállalkozással együtt az oktatási rendszer működésének is véget vetett, illetve korlátozta a tiltakozás jogát – akár hónapokig vagy egy évig is eltarthat.

Az egészségügyi minisztérium illetékesei arra is felszólították a kormányt, hogy ne törölje el a zárolási intézkedéseket, amíg a fertőzési arány drámai módon nem csökken.

A múlt héten az egészségügyi tisztviselők azt mondták a Knesszetnek, hogy a zárolásnak mindaddig érvényben kell maradnia, amíg a napi megbetegedési szám kétezer alá nem csökken, és a pozitív esetek aránya 7% alá nem kerül.

A szerda este közzétett új egészségügyi minisztériumi adatok azt sugallják, hogy a koronavírus terjedése lassul Izraelben a hetek óta tartó országos zárlat miatt.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint éjfél óta 3277 embernek volt pozitív a COVID-19 tesztje, ami a járvány kezdete óta 281 481-re növelte a fertőzések számát.

A halálozások száma 1824-re nőtt, kedden éjfél óta 18 új haláleset történt.

A 63 043 ismertté vált aktív eset közül 866 volt súlyos, 238-an vannak lélegeztetőgépeken. További 306 mérsékelten rossz állapotban volt, a többieknek enyhe tüneteik voltak vagy tünetmentesek maradtak.

A minisztérium közlése szerint szerdán (a cikk megjelenéséig – a szerk.) 36 702 tesztet hajtottak végre, melyeknek 8,4 százaléka lett pozitív, ami három hete a legalacsonyabb arány.

A keddi pozitív tesztarány 10,5% volt, ez a legalacsonyabb szeptember 19-e, a jelenlegi zárolás kezdetét követő nap óta.