Bernie Sanders szívesen irányítaná az egészségügy átalakítását

Bernie Sanderst valószínűleg megjutalmaznák hűségéért, amennyiben Joe Biden demokrata elnökjelölt megnyerné a novemberi választásokat, figyelme pedig az egészségügyi bizottság elnöki posztjára irányulna — mondta a szenátor egy hétvégén tartott kampánygyűlésen.

Sanders, aki a „Medicare-for-All” (egyenlő egészségügyi szolgáltatás mindenki részére) fő támogatója, elmondta a tömegnek, hogy ha a demokraták visszaveszik a szenátust, ő lesz a szenátus egészségügyi albizottságának elnöke.

„Ha a demokraták megszerzik az irányítást a szenátus felett, akkor az egészségügyi albizottság elnökének székére pályázok” – jelentette ki a korábbi demokrata elnökjelölt-aspiráns szenátor.

Sanders már most is rangos tagja a szenátus Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi és Nyugdíjbizottságának (HELP), melyben, a szenátus honlapján található leírás szerint „általában ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.” Illetékessége e kérdéseken túl több, a szenátus szabályai által meghatározott konkrét területre is kiterjed. ” Emellett fontos szerepet tölt be az egészségüggyel és a nyugdíjazással foglalkozó albizottságban.

Azonban a szenátus jelenlegi republikánus többsége azt jelenti, hogy hatalma korlátozott az egészségügy területén. De mivel a demokraták novemberben győzelemre számítanak, ez gyorsan megváltozhat, és Biden valószínűleg megjutalmazza azokat, akik második helyen álltak a 2020-as demokraták jelöltversenyében. Mindez tükrözi Biden azon törekvését, hogy saját, „mérsékeltebb” irányultságába progresszíveket vonjon be.

Sanders a bizonytalan választók meggyőzésének első számú figurája, és legalább két alkalommal lép fel hétfőn Michiganben, mely a Biden-kampány kulcsfontosságú állama.

Sanders és más progresszív politikusok célja kulcsszerepek elnyerése egy Biden-kormányban.

A kongresszus progresszív tagjai, mint például Alexandria Ocasio-Cortez képviselő, nyilvánosan kifejezték reményüket, hogy Biden elnök könnyen meggyőzhető lesz olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint az egészségügy és a klímaváltozás – két olyan terület, ahol a progresszívek a kormány nagyobb befolyását kívánják elérni.

A szenátor maga állítólag sürgette Biden csapatát, hogy adjanak nagyobb nyilvánosságot az elnökjelölt progresszív kérdésekkel kapcsolatos véleményének.

„Sanders szenátor bízik abban, hogy Joe Biden megnyerheti a választásokat, ám ennek ellenére úgy érzi, vannak olyan területek, melyek a kampányban nagyobb szerepet kell kapjanak” – mondta a kampány egyik volt tisztviselője a Fox Newsnak. „Sanders közvetlen kapcsolatban állt a Biden-csapattal, és arra kérte őket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a béremelésre, a munkahelyteremtésre és arra, miként csökkenthetik a vényköteles gyógyszerek költségeit és bővíthetik az egészségügyi ellátást.”