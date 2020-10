Izrael vezető rabbijai a Siratófalnál imádkoztak Trumpért

Hétfőn a Szukot harmadik napján a rabbik, a falnál tartott ünnepi ceremónia során Trump gyógyulásáért is imádkoztak.

A koronavírus miatt szigorú távolságtartás mellett, maszkban és csökkentett számban, de megtartották Izrael vezető rabbijai az Szukot (Sátorok Ünnepe) ceremóniáját. Az imán részt vett az amerikai nagykövet is – számolt be a The Algemeiner.

Az eseményt Twitteren is közvetítették:

Az amerikai elnök népszerű Izraelben, miután elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának és áthelyezte oda az amerikai nagykövetséget. Trumpról még egy teret is elneveztek, ami hivatalban levő elnökkel még soha nem fordult elő.

„Aki megáldotta őseinket, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, áldja meg Donald Johnt, aki Fred fia, ki beteg. A Szent, áldott legyen Ő, legyen kegyelmes iránta, hogy meggyógyítsa és felépítse, hogy megerősítse tökéletes egészségben, és hogy küldjön neki gyors felépülést, mind testben, mind lélekben”

– imádkozta a betegekért elmondott imát Shmuel Rabinovitch a Nyugati Fal rabbija. Az imánál jelen volt Izrael két vezető rabbija és az amerikai nagykövet David Friedman valamint Jeruzsálem polgármestere.

A rabbik Szukot alkalmából imádkoztak a falnál ilyenkor ugyanis az a szokás, hogy a rabbik megáldják a népet, ami a bibliai Izraelben a papság feladata volt.

„A papi áldásra” egy átlagos évben ezrek gyűlnek össze Jeruzsálemben, most azonban mindössze néhány tucat ember vehetett részt az eseményen”- írja a The Times of Israel.

Donald Trump állapota az orvosai szerint javult az elmúlt napokban és a hírek szerint hamarosan visszatérhet a Fehét Házba, hogy ott töltse le elkülönítésének hátralevő idejét.

