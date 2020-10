Dennis Prager: „Emlékezzen meg az amerikai zsidóság arról, hogy minden civilizáció törékeny”

„Hatalmas erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy egy viszonylag jó társadalom jöjjön létre. De nem kell sok ahhoz, hogy ugyanez a társadalom darabokra hulljon” – írja Dennis Prager amerikai-zsidó publicista a The Daily Wire hasábjain.

Dennis Prager a The Daily Wire oldalán publikált véleménycikkében leírja, hogy talán semmit sem kérdeznek tőle olyan gyakran mint azt, hogy: „Vajon a zsidók miért támogatják még mindig a baloldalt?” Szerinte ezt a kérdést ugyanúgy fel lehet tenni a keresztényeknek és más nem zsidó csoportoknak is. Rámutat, hogy hiszen maga a pápa is láthatóan keblére ölelte a baloldali ideológiákat.

Prager szerint ezt a kérdést fel lehetne tenni a világ összes csoportjának, de hozzáteszi, hogy természetesen jogos a zsidóknak szegezni a kérdést, akiknek lenne okuk arra, hogy a társadalom szétesésétől féljenek.

„Abban a pillanatban, hogy egy társadalom elkezd szétesni a zsidók az első áldozatok, nem ők az egyetlenek, de mindig ők az elsők. Ezért szokták a zsidókat olyan gyakran a bánya kanárijához hasonlítani. A bányászok leviszik a madarat magukkal, mert ha túl sok a mérgező anyag odalent akkor a madarak elpusztulnak, így tudják, hogy baj van”

– írja Dennis Prager.

Ezért a publicista szerint azok a nem-zsidók, akik ugyan rendes emberek, de nem harcolnak az antiszemitizmus ellen, azok ostobák. Prager leírja, hogy ezek az emberek képtelenek felfogni, hogy őket ugyanúgy veszélyezteti az antiszemitizmus.

„Több tízmillió nem-zsidó halt meg, mert rendes emberek figyelmen kívül hagyták Hitlert és félretolták, és úgy tettek, mintha csak a zsidók problémája lenne.”

Prager azon is elmereng cikkében, hogy az a Németország, amely Európa és talán a világ legkulturáltabb nemzete volt, és olyan embereket adott a világnak, mint Bach, Heine és Schiller, hogy építhetett fel egy Auschwitzot? Szerinte a választ egyértelmű: „a kulturáltság nem egyenlő a fejlett moralitással.”

„A másik válasz az, hogy a civilizációk törékenyek. Azért törékenyek, mert emberek alkotják, és az emberi természet nem makulátlan. A rendkívüli gonoszság ugyanolyan gyakori, mint a rendkívüli jóság. Hatalmas erőfeszítésre van szükség, ahhoz, hogy egy viszonylag jó társadalom jöjjön létre. De nem kell sok ahhoz, hogy ugyanez a társadalom aztán darabokra hulljon. Az, hogy az amerikai zsidók többsége nem értékeli, hogy milyen elképesztően jó hely Amerika – főleg ha más országokhoz hasonlítjuk és nem egy utópiához – az csak azt bizonyítja, hogy a tanultság és az intelligencia nincs szoros kapcsolatban a bölcsességgel”

-írja a konzervatív gondolkodó.

A publicista kifejti, hogy az amerikai baloldalban olyan romboló erő lakozik, ami mindent ledózerolna, amit a konzervatívok és a liberálisok felépítettek, legyen szó az oktatásról, a sportról, vagy akár az újságírásról.

„Ahol a baloldal hatalomra jut, ott csökkenti a személyes szabadságot, és ezt mindig a legfontosabb szabadságjoggal kezdi, ami nem más, mint a szólásszabadság”

– állítja a publicista.

Dennis Prager leírja, hogy az elmúlt hat hónapban a baloldal folyamatosan lázongott az utcán.

„Miért lehetséges mégis, hogy a baloldal pusztítása nem ijeszti meg az amerikai zsidókat? Nem tudják vajon, hogy minél több hatalma van a baloldalnak annál kevesebb szabadsága lesz az amerikaiknak? Nem tudják, hogy a Black Lives Matter, az antifa és a baloldal többi része gyűlölik Izraelt? Vagy nem is érdekli őket?”

– kérdezi a publicista majd ez utóbbi kérdését meg is válaszolja azzal, hogy sok fiatal zsidó van, akit valóban nem érdekel, mert baloldali ideológiákkal nőttek fel.

Prager szerint a zsidóság különleges pozíciója az amerikai társadalomban egyedül a zsidó-keresztény gyökereknek köszönhető, amelyek az amerikai értékrendet táplálják.

„Talán nem tudják, hogy egy poszt-keresztény Amerikában csak egyike lesznek a sok kisebbségnek, és ahogy a baloldal egyre nagyobb befolyást szerez a nem baloldali zsidók, különösen a vallásos és Izrael-barát zsidók külön is meg lesznek szégyenítve?”

– kérdezi Prager, aki leírja, hogy aki ezt nem hiszi el, nézze meg, hogyan kezelik a zsidókat, különösen az Izrael-párti zsidókat az amerikai egyetemeken.

„Mi konzervatívok tudjuk a választ arra, hogy: »Hogyan adhatta ugyanaz az ország a világnak Beethovent és a nácizmust?« A válasz az, hogy: minden civilizáció törékeny. Ez igaz volt Németországban és igaz ma is az Egyesült Államokban”

– zárja a publicista.