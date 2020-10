Szukot ünnepén is tüntettek Netanjahu ellen

Több tízezren kisebb csoportokban demonstráltak Izraelben, Tel-Avivban a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, akik 38 embert állítottak elő.

Szombaton annak ellenére folytatódtak a kormányellenes tüntetések, hogy a héten a koronavírusra hivatkozva be lettek tiltva a tömeg demonstrációk – számolt be a The Times of Israel.

Napközben békés hangulatban teltek a tüntetések és több helyen még a távolságtartást is igyekeztek betartani, azonban este Tel-Avivban eldurvult a helyzet és dulakodások is történtek a tüntetők és a rendőrök között.

Az izraeli rendőrség közölte, hogy 38 embert kellett előállítani a közrend megsértésért valamint, mert többen megtámadták a rendőröket.

A tüntetők szerint a hatóságok „túlságosan keményen léptek fel” és több felvételen az látszik, hogy a rendőrök ellökik és megütik a demonstrálókat.

Az este során könnyebben megsebesült Ron Huldai Tel-Avivi polgármester is. A tüntetéseken egyébként részt vett több baloldali és centrista parlamenti képviselő is.

No Title סיכום לשעה חצות: מאות נצורים באלנבי פינת ברנר בין עשרות שוטרים שנמצאים מכל צד וסמויים בתוך הקהל שמבצעים מעצרים מעת לעת אין לי שום דרך לדעת כרגע כמה נעצרו אבל מדובר בכמה עשרות. הבלגן חוגג pic.twitter.com/GzVTfL4nB3

A rendőrök több száz esetben jelentős bírságot osztottak ki a koronavírus-járvány megfékezésére megalkotott jogszabályok alapján, amelyeknek újabb, szigorított változata szerint csakis egymástól két méterre, maszkban állva, húszfős csoportokban lehet tüntetni.

A tüntetéseket a tavasszal alakult, a kormányfő távozását követelő „Fekete zászlós mozgalom” szervezte.

„Törvényt szegtek, nem engedelmeskedtek a felszólításnak, és nem oszlottak szét a felhívásra. Nem volt más választásunk, mint hogy erővel lépjünk fel. A rendőrségnek jogában áll erőszakot alkalmazni, ez a munkánk”

– mondta Ziv Szagív rendőrtiszt a Ynetnek.

Vasárnap Ofer Shelah képviselő a Yesh Atid centrista párt tagja az események kivizsgálását követelte, Motti Cohen a rendőrség vezetője viszont megvédte tisztjei beavatkozását és azt nyilatkozta, hogy nem „hunyhatnak szemet, ha valaki megszegi a törvényt.”

Borítókép: TOI/Flash90