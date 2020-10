Ilyen extrém rendelkezésekkel próbálja védeni magát Putyin a járványtól

Az orosz elnökhöz saját tanácsadói is csak egy speciális fertőtlenítő folyosón juthatnak be.

Az elmúlt hónapokban több befolyásos hatalom vezetője is elkapta az egész világon pusztító koronavírust. Boris Johnson brit miniszterelnök, Jair Bolsonaro brazil elnök és most Donald Trump amerikai elnök is mind megbetegedtek, miután pozíciójukból adódóan folyamatosan emberekkel kellett találkozniuk és így az óvintézkedések ellenére is elérte őket a járvány.

Nem csoda ha más politikusok úgy döntöttek hogy a részleges izolációt válasszák. Vlagyimir Putyin orosz elnök például már március óta Moszkva közelében található otthonából dolgozik – számolt be a The New York Post.

Természetesen más országok vezetőivel ő is találkozik, de mindennapi munkája során le lett csökkentve a személyes kontaktusok száma.

A tanácsadóknak és titkároknak nem elég, hogy maszkot kell viselniük és két méter távolságot kell tartaniuk, hanem a CNN beszámolója szerint még egy speciális fertőtlenítő folyosón is át kell haladniuk, mielőtt az elnökkel találkoznának. A folyosót júniusban szerelték fel Putyin rezidenciáján.

Ugyanebben a hónapban az orosz elnök részt vett az elhalasztott győzelem napi parádé bepótlásán, amely előtt a második világháborús veteránoknak is két hét karanténba kellett vonulniuk, hogy találkozhassanak Putyinnal.

Nem rég egy orosz oknyomozó honlap a Proekt nyilvánosságra hozta milyen szabályai vannak a Putyinnal való kontaktusnak.

Bárki aki akár csak egy fotó kedvéért akar találkozni az elnökkel -legyen bármilyen rangú személy- kötelezve van arra, hogy a találkozás előtt két hétig izolációba vonuljon.

A Proekt a nyáron arról is beszámolt, hogy Putyin közvetlen tanácsadóit az elnök házához közel levő egészségügyi központba küldték, ahol csak két hét karantén és komoly orvosi vizsgálatok után folytathatták a munkájukat.