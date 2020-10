Járvány Izraelben: a hadsereg létesít koronavírus osztályokat

Az egész országra vonatkozó egészségügyi zárlatot közben három nappal meghosszabbították, így október 14-ig biztosan érvényben marad. Ötezer sékeles büntetésre számíthat szukot idején az, akit nem a saját sátrában találnak meg a rendőrök.



Péntekre enyhén csökkent a regisztrált új fertőzöttek száma, miután szerdán kilencezer, csütörtökön pedig 7639 új beteget találtak. Megfertőződött Chaim Kanievsky rabbi is.

A súlyos járványhelyzet miatt az Izraeli Védelmi Erők két koronavírus osztályt állít fel a haifai Rambam Kórházban több tucat közepesen súlyos beteg számára — értesült az Új Kelet internetes kiadása.

Ez az első alkalom, hogy katonai kórházat hoznak létre civilek számára Izrael határain belül, és az egész területet katonai erők működtetik.

„A Rambam Kórház kiválasztásának egyik szempontja az északi betegek magas száma” – magyarázta Hidai Zilberman dandátábornok, az Izraeli Védelmi Erők szóvivője. „Az első osztály egy hónapon belül megnyílik”.

1016 izraeli katonát diagnosztizáltak koronavírussal csütörtökig, többségük enyhe tüneteket tapasztal.

Chaim Kanievsky rabbit, az izraeli ultraortodox közösség vezető alakját is koronavírussal diagnosztizálták, jelentették segítői péntek reggel. A 92 éves rabbi állítólag jó állapotban van.

„A rabbi testhőmérsékletében bekövetkezett változás miatt tesztet végeztek rajta, ami pozitívnak bizonyult a koronavírusra” – közölték Kanievsky rabbi segítői.

„A rabbi jelenleg jól érzi magát, és folytatja a szokásos tanulmányi ütemtervet, természetesen szoros orvosi felügyelet mellett”.

Kanievsky rabbi több közeli hozzátartozóját is koronavírussal diagnosztizálták az elmúlt napokban, köztük két unokáját.

Izraelben a mostani lezárás szeptember 18-án vette kezdetét és felöleli az őszi zsidó ünnepek, ros hásáná, jom kipur és a pénteken kezdődött szukot (sátoros ünnep) időtartamát is – írja a The Times of Israel.

Emellett a miniszterek egy olyan, sokak által vitatott rendeletet is elfogadtak, amely megtiltja az izraelieknek, hogy otthonaikat egy kilométernél nagyobb távolságban elhagyják, és amely a szabadtéri összejöveteleket csoportonként legfeljebb 20 főre korlátozza.

A Knesszet által szerdán elfogadott szabályozás gyakorlatilag ellehetetleníti a Benjamin Netanjahu elleni, hetek óta zajló tüntetéssorozatot a miniszterelnök jeruzsálemi otthona előtt.

A sürgősségi intézkedések a Knesszet Alkotmányügyi, Jogi és Igazságügyi Bizottsága elé kerülnek, hogy megkapják a végleges jóváhagyást.

Jelenleg csaknem 71 ezer izraeli küzd a koronavírusos fertőzéssel, a járvány kezdete óta pedig 245 494-re emelkedett a fertőzések száma. 807 beteg súlyos állapotban van, 196-an lélegeztetőgépen vannak.

A halálos áldozatok száma 1622.

Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy kedden 52 282 tesztet végeztek, ezek 13,5 százaléka lett pozitív.

Mivel a COVID-19 miatt kórházi kezelésre szoruló emberek száma folyamatosan emelkedik, az izraeli kórházak belgyógyászati osztályainak vezetői arra figyelmeztettek, hogy ellehetetlenülhet a nem a koronavírushoz kapcsolódó betegségek kezelése.

„A kórházak 111 belgyógyászati osztályának már több mint 40 százalékát koronavírus osztályokká alakították” – idézte Avisaj Elliszt, a Belgyógyászati Szövetség vezetőjét a 12-es hírcsatorna.

Más tisztviselők szerint további egészségügyi dolgozókra van szükség a betegek kezeléséhez, sokan plusz kórházi ágyak létesítését szorgalmazzák.

„Több helyet és több ágyat kell létrehoznunk további koronavírusos betegek számára”

– mondta Dr. Guy Hosen, a tel-avivi Ichilov kórház belgyógyászati osztályának vezetője.

„Sajnos kénytelenek vagyunk olyanokat is elengedni, akik az Egészségügyi Minisztérium kritériumai szerint súlyos állapotban lévőnek számítanak, és még mindig oxigénre volna szükségük” – tette hozzá.

Az úgynevezett koronavírus-kabinet szerdai ülésén Benjamin Netanjahu miniszterelnök utasította az egészségügyi minisztériumot, hogy készítse elő az egészségügyi rendszert egyszerre akár ötezer súlyos koronavírusos beteg kezelésére, ami a becslések szerint a jelenlegi maximum hatszorosát jelentené.

Netanjahu szerdán arra is figyelmeztette a minisztereket, hogy a koronavírus miatti leállás – amely drasztikusan korlátozta a megszokott életvitelt, egyebek mellett bezártak az oktatási intézmények, illetve korlátozni fogják a tiltakozás jogát is – hónapokig vagy akár egy évig is eltarthat még.

Sokan a kormányt bírálták a korlátozások túl gyors feloldása miatt a tavaszi lezárást követően, és azért, mert késlekedett újból bevezetni a korlátozásokat, amikor a fertőzés aránya a nyár folyamán emelkedni kezdett.