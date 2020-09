A jeruzsálemi Templom-hegy aktivistája is indul az izraeli elnökválasztáson

A jövő évben esedékes izraeli elnökválasztáson való indulását jelentette be Jehuda Glick, korábbi parlamenti képviselő, aki leginkább a jeruzsálemi Templom-hegyen ügyében folytatott tevékenysége által vált ismertté – írja a The Times of Israel.

A Reuven Rivlin által betöltött államelnöki szék 2021 nyarán üresedik majd meg. Izraelben az elnöki funkció leginkább szimbolikus, az elnököt hétévente a Kneszet választja.

Glick nemrég közzétett üzenetében arra kéri a képviselőket, hogy támogassák jelölését:

„Ros Hásánákor [zsidó újév] hosszas töprengés után arra jutottam, hogy indulok az elnöki pozícióért. Látom mi történik ma országunkban és rendkívüli fájdalmat okoz a szétszakítottság.”

„Hiányoznak azok az idők, amikor országunkra minta-társadalomként lehetett tekinteni, a szolidaritás társadalmaként, a más nemzeteknek fényt mutató társadalomként és nem a harc és a gyűlölet társadalmaként. Ehhez kell visszatérnünk” – mondta Glick.

Az elnöki székért persze mások is indulnak, így Amir Peretz munkapárti politikus, a jelenleg az egészségügyi miniszteri széket birtokló Yuli Edelstein és a Szochnut vezetője, Isaac Herzog.

Az 55 éves Glick az Egyesült Államokban született, vallásos cionista, a Likud párt képviselőjeként 2016 és 2019 közt a Kneszetben szolgált, ahol a ciszjordániai telepek képviseletét látta el, azonban gyorsan bebizonyította, hogy más véleményeket is nyitott füllel hallgat, ezért hamar a Likudon kívül is népszerű lett.

Ha megválasztják Glicket, valószínűleg ő lenne az első izraeli elnök, aki belépne a Templom-hegyre, a zsidóság legszentebb helyére.

Glick a zsidó Templom-hegyen való imádsághoz fűződő jogért folytatott évtizedes küzdelmek révén vált ismertté, ahol a zsidók jelenleg korlátozott órákban, előre meghatározott útvonalon és szigorú korlátozásokkal tehetnek látogatást, de nem imádkozhatnak, vallási vagy izraeli nemzeti szimbólumokat nem helyezhetnek el.

Az elmúlt években Glick gyakran járt a Templom-hegyen, tiltakozott a közelében, éhségsztrájkot indított, és összetűzésbe került a rendőrséggel és a bűnüldöző szervekkel, sokszor azt érve el, hogy hetekre illetve hónapokra kizárják onnan.

Azt hangoztatja, hogy a helyszínen zsidó-muszlim együttélés kell megvalósuljon, anélkül, hogy korlátoznák a muszlim belépést vagy az imát.

Ennek ellenére sok palesztin szélsőségesnek tartja, és az ellene való uszítás 2014-ben szinte az életébe került. A palesztin Iszlám Dzsihád terrorcsoport egyik tagja egy jeruzsálemi konferenciát követően közelről lőtt rá. Glick súlyosan megsérült és valószínűtlennek tartották, hogy valaha felépül.

Idén ismét bántalmazták, miközben részvétnyilvánító látogatást tett Iyad Halak rokkant palesztin férfi családjának kelet-jeruzsálemi otthonában, akit a határrendészeti rendőrök agyonlőttek.

A palesztinokat és Jordániát valószínűleg feldühítené, ha Glicket választanák elnöknek, különösen, ha új pozíciójában ismét a Templom-hegyre látogatna.

Csütörtökön Glick Jeruzsálem óvárosába érkezett és sófárt fújt, tiltakozva az ellen, hogy a koronavírus okozta lezárások miatt korlátozzák a zsidók Siratófalhoz történő látogatását.

Glickre és feleségére egyenként 500 sékeles bírságot róttak ki, mert megszegték a korlátozásokat és több, mint egy kilométer távolságban hagyták el lakóhelyüket.