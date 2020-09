Tovább gyorsul a vírus terjedése, így készül Izrael Jom Kipurra

A szombaton elvégzett koronavírus-teszek 14 százaléka lett pozitív Izraelben, ez azt jelenti, hogy minden 40. ember fertőzött lehetett, vagy már átesett a betegségen – írja a Ynet News. A zsinagógákat nem zárták be, de Netanjahu arra kért mindenkit, szabad ég alatt imádkozzon Jom Kipurkor.

Komoly kihívások közepette várják Izraelben a zsidó naptár legszentebb napját, Jom Kipur ünnepét. Ilyenkor minden évben leáll az élet, bezárnak a boltok, kiürülnek az utcák, hogy a 25 órán át tartó böjt alatt engesztelő imákat mondjanak. Idén azonban már eleve országos lezárás közepette köszönt be az ünnep, az üzletek egy hete zárva vannak, az izraeliek ezer méterre hagyhatják csak el otthonaikat.

Reuven Rivlin elnök ünnepi köszöntőjében arra kérte az izraelieket, hogy az ünnep alkalmából gyújtsanak gyertyát a koronavírus-fertőzés több mint 1400 áldozata emlékére.

Minden korábbinál magasabb volt a fertőzöttek aránya a szombaton elvégzett tesztekben. A minták 14 százaléka lett pozitív, vagyis a zárlat ellenére is rendkívül magas az új koronavírus-fertőzések száma Izraelben.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a szombaton elvégzett 46 390 tesztből 5 855 lett pozitív.

A mintegy kilencmilliós Izraelben eddig 229 148 ember, vagyis nagyjából minden negyvenedik izraeli fertőződött meg igazoltan a koronavírussal. Jelenleg 68 ezer 586 aktív vírushordozót tart nyilván az egészségügyi minisztérium. A fertőzési ráta megközelíti a két és felet. A járvány akkor van visszaszorulóban, ha ez az arány az egyes szám alá esik, és akkor terjed, ha nagyobb egynél.

Hezi Levy, az egészségügyi minisztérium igazgatója a katonai rádióban vasárnap kijelentette, hogy szerinte az őszi zsidó ünnepek után, vagyis október közepén nem fog visszatérni az ország a zárlat előtti állapotokhoz mindaddig, amíg 10 százalék alá nem süllyed az elvégzett teszteknél a pozitív esetek aránya.

Levy bírálta a maszkot viselő tiltakozók részvételével tartott szabadtéri tömegtüntetéseket, amelyek a miniszterelnök ellen irányulnak.

Szombat este is mintegy tizenötezer tüntető gyűlt össze Jeruzsálemben a Balfour utcai kormányfői rezidenciánál. Napközben több száz helyszínen, kereszteződésekben, autópályák fölötti hidakon helyi tüntetések is zajlottak, ahol izraeli és fekete zászlókat lengetve, valamint táblákat magasra tartva követelték a miniszterelnök távozását.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök szokatlan módon szombaton tett közzé a közösségi médiában egy üzenetet. Ebben azt mondta, hogy a kormány elkövetett tévedéseket, amikor az első hullám után túl gyorsan újranyitotta a gazdaságot, és amikor megkezdték a tanítást szeptember elején.

A kormányfő elkerülhetetlennek nevezte az országos zárlatot a jelenlegi helyzetben, noha egészségügyi és gazdasági szakemberek korábban azt mondták, hogy e nélkül is lehetne hatékonyan védekezni.

Netanjahu arra kérte a vallásosokat, hogy ne zárt térben, zsinagógákban imádkozzanak a vasárnap este kezdődő Jom Kipur ünnepén. A járványügyi szakemberek azt kérték a kormánytól, hogy zárják le a zsinagógákat az ünnepen, elsősorban a járványügyi szempontból legfertőzöttebb ultraortodox településeken, ez azonban nem történt meg, csak korlátozásokat vezettek be.

Az elmúlt hét fertőzési adatai arról tanúskodnak, hogy a szeptember 18-19-én, a zsidó újév idején tartott imákon jelentősen terjedhetett a betegség.

A SARS-CoV-2-vírus okozta okozta betegségben február óta 1439-en haltak meg Izraelben, jelenleg közel 1500 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 719-en súlyos állapotban vannak, és 199 embert lélegeztetőgépre kellett tenni.