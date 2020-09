Elnöki rendeletet írt alá Trump az abortuszt túlélve születő gyermekek életének védelméről

Donald Trump amerikai elnök pénteken rendeletet írt alá az abortuszt túlélve születő gyermekek életének védelméről – írja az MTI.

A Fehér Ház közleménye szerint a rendeletben az elnök utasította az emberi erőforrások és az egészségügy minisztériumát annak biztosítására, hogy az abortusz kísérletét túlélve születő gyermekek életét minden rendelkezésre álló orvosi eszközzel megvédjék.

Az elnöki rendelet aláírását Trump már a hét elején tartott Országos Katolikus Imareggelin bejelentette, akkor azonban nem tért ki a részletekre.

A rendelet értelmében a szövetségi kormányzat anyagi támogatását élvező egészségügyi intézményekben kötelező megmenteni az újszülöttek életét. A dokumentum rendelkezik arról is, hogy a szövetségi kormányzat a továbbiakban elsőbbséget biztosít majd azon programok finanszírozásának, amelyek az újszülöttek életmentő orvosi ellátásának javítását, vagy az ilyen jellegű ellátásban részt vevő orvosok továbbképzését szolgálják.

„Minden élve született csecsemőt, függetlenül születése körülményeitől, ugyanaz a méltóság és ugyanazok a jogok illetnek meg, mint bármely más személyt, és ugyanarra a szövetségi törvény biztosította védelemre is jogosult” – fogalmazott Trump az elnöki rendeletben.

A rendeletet – amely tükrözi Donald Trump abortusszal és a magzati élet védelmével kapcsolatos személyes álláspontját is – elemzők Trump politikai üzeneteként is értelmezik. Ez az üzenet mások mellett Ralph Northam virginiai demokrata párti kormányzónak szólhat. Northam ugyanis 2018-ban jelezte, hogy az orvosok a szülő nők kérésére elutasíthatják az abortuszt túlélve születő kisbabák ellátását. Tavaly a virginiai és a New York-i törvényhozásban elő is terjesztettek egy ilyen értelmű törvényt.

A keddi Országos Katolikus Imareggeli után – ahol Trump kilátásába helyezte az életpárti elnöki rendeletet – egy Gianna Jessen nevű nő videóüzenetben mondott köszönetet a készülő elnöki rendeletért. Jessen azt állítja magáról, hogy egy sómérgezéses abortusz-kísérletet túlélve született meg. A sómérgezéses abortuszt a terhesség második vagy harmadik trimeszterében alkalmazzák: az orvos sóval telített injekciót szúr az állapotos nő hasába, ezt a sós oldatot a kisbaba lenyeli és sómérgezésben, agyvérzésben meghal.