„Azért vagyunk itt, hogy segítsünk” – interjú az Emih újbudai rabbijával

Amint korábban lapunk is megírta, hamarosan újabb régi-új zsinagógát nyit az EMIH Budapesten. A zsido.com interjút készített a Bocskai úti imaházat vezető Stell Ájzik rabbival és feleségével, Stell Mushky rebecennel, ebből teszünk közzé néhány részletet.

Miért döntöttetek Magyarország mellett?

Neveltetésünk egyik fő alapelve az volt, hogy másoknak segítsünk akár fizikai, akár szellemi területen. Így nem is csoda, hogy gyerekkorunk óta mindig az volt az álmunk, hogy házasság után az életünket a judaizmus megerősítésére fordítsuk, bárhol is legyünk a világon. Amikor 2017-ben felkínálták nekünk, hogy csatlakozzunk a budapesti Chábád munkásságához, úgy éreztük, ez tökéletesen illeszkedik az elképzeléseinkhez. Most, három év távlatából elmondhatom, ebben egyáltalán nem tévedtünk. Az eddig itt töltött éveim alatt, az iskolai feladataim mellett rabbiként dolgoztam az Óbudai Zsinagógában Köves rabbi mellett. Nagyon sokat tanultam tőle és a közösségtől is, hogy milyen rabbinak lenni, és hogy mit jelent szolgálni egy közösséget.

Mikorra várható az új zsinagóga megnyitója?

Szeretnénk ősszel megnyitni a XI. kerületi zsinagógát a Bocskai út 37. szám alatt, ami az Örökkévaló segítségével sikerülni is fog remélhetőleg.

Zsinagógát avat újjá az EMIH a XI. kerületben Magyarország utolsó háború előtt avatott zsinagógájáról van szó, a Zsombolyai utca és a Bocskai út sarkán.

Kik járnak majd szerintetek ebbe a zsinagógába?

Fontos számunkra, hogy ez a zsinagóga olyan legyen, ahova min­denki szeretettel jön, ahol mindenki otthon érezheti magát, és jó a légkör is. Egy családias, barátságos helyet szeretnénk teremteni az itteni közösségbe járók és még nem járók számára. Azokat a zsidó testvéreinket is szeretnénk bevonni a budapesti zsidó életbe, akik eddig valamiért nem mertek zsidó társaságba menni. Az a tapasztalatom, hogy sokan fél­nek bemerészkedni egy zsinagógába, mert azt gondolják, hogy ott nagyon szigorú rend van, mert nem vagy alig beszélnek héberül, vagy mert nem ismerik a szabályokat, aggódnak amiatt, hogy kinézik őket, hogy azt sem tudják, mit kell csinálni. A helyzet az, hogy mi pont ezért vagyunk itt.

Milyen lesz a Bocskai úti zsinagóga?

A mi zsinagógánk nem csak imaház lesz, helyt ad tóratanulásnak és jó cselekedeteknek is. Az ajtaja mindig nyitva lesz, mindenkit szívesen látunk, és szeretnénk is, ha sokan jönnének. A következő nagy ünnepünk a zsidó újév, Ros hásáná szeptember 18-án kezdődik, ami azért is kivételes dátum, mert idén sábeszre esik. Jó lenne, ha olyanok is csatlakoznának, akik egyébként nem, vagy csak ünnepekkor járnak zsinagógába, mert így nemcsak az újévet ünnepelhetnénk együtt, de egy különleges szombatot is.

Az interjú teljes szövege itt olvasható.