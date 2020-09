Romney döntött, megvan a republikánus többség az új főbíróhoz

A washingtoni szenátusban a republikánusoknak megvan a többségük az új alkotmánybíró megszavazásához – jelentette be Mitch McConnell, az amerikai szenátus republikánus frakciójának vezetője kedden.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy Mitt Romney, Utah állam szenátora is közölte: meg fogja szavazni a Donald Trump elnök által várhatóan szombaton előterjesztendő új alkotmánybírót.

A szövetségi törvényhozás felsőházában a republikánusoknak 53:47 arányú többségük van, és döntetlennél számíthatnak Mike Pence alelnök voksára is. A többség biztosításához azonban három republikánus szenátor voksánál többet nem veszíthetnek. A hétvége óta két, eddig is több ügyben a demokratákkal együtt voksoló szenátor jelentette be, hogy nem támogatja az új alkotmánybíró megszavazását a november 3-i választások előtt.

Susan Collins Maine állam szenátora és Lisa Murkowski alaszkai törvényhozó nyilatkozatban tudatta az álláspontját. Több politikus attól tartott, hogy csatlakozik hozzájuk Mitt Romney is. Romneynak ugyanis – aki 2012-ben a republikánusok elnökjelöltje is volt – megromlott a személyes viszonya Trumppal.

A milliárdos üzletember Romney kedden újságíróknak bejelentette: amennyiben szavaznak az új alkotmánybíróról, akkor „voksolni fogok a szakmai képességei alapján”. Aláhúzta, hogy az alkotmány felhatalmazást ad az elnöknek arra, hogy bírákat jelöljön az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróságra. „Én is betartom az alkotmányt” – fogalmazott Romney.

Leszögezte azt is: „az én liberális barátaim évtizedeken keresztül túlságosan is hozzászoktak ahhoz, hogy liberális többségű legyen az alkotmánybíróság, de hát ez nincs megírva a csillagokban”.

A Politico című lap értékelése szerint Romney bejelentése „csapás a demokraták számára”, mert nem tudják elérni, hogy a pénteken Ruth Bader Ginsburg liberális bíró halálával megüresedett hely betöltetlen maradjon a választásokig.

A kilenctagú szövetségi alkotmánybíróságnak öt konzervatív és négy liberális tagja van. A 87 évesen elhunyt Ruth Bader Ginsburg a liberálisok ikonja volt, ám helyére most várhatóan konzervatív bíró kerül. Az elmúlt három évben – Donald Trump jelölésére – Neil Gorsuch és Brett Kavanaugh személyében két konzervatív bíróval bővült a testület.

Trump kedden a Twitteren megerősítette, hogy szombaton nevezi meg bírójelöltjét. Mivel már korábban jelezte, hogy mindenképpen nőt jelöl, az amerikai sajtóban következetesen két bírónőt említenek: Amy Coney Barrett fellebbviteli bírát és Barbara Lagoát, aki szintén fellebbviteli bíró Floridában. Coney Barrett bíróval Trump hétfőn találkozott is a Fehér Házban.