Egységes kontaktkövető rendszer bevezetésére készül az EU

Közben a WHO arra figyelmeztet, hogy októbertől még több halottat követelhet a világjárvány Európában.

Növekvő napi halálozási arányokra kell számítani kontinensünkön az októberi és novemberi hónapokban — ezt mondta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója.

„Egyre több COVID-19-es esettel kell számolnunk, ami sajnos a halálozási esetek növekedését is jelenti” — fogalmazott Hans Kluge, az ENSZ illetékes egészségügyi szervezetének képviselője a Daily Wire szerint.

Bejelentése nem meglepő az elmúlt hetekben közölt európai statisztikák tükrében, amelyek eddig is egyre súlyosbodó helyzetet vetítettek előre. A WHO 55 európai tagországában pénteken 51 ezer új esetet regisztráltak, ami az áprilisi csúcsnál is magasabb számot jelent.

A helyzet különösen aggasztó Franciaországban és Spanyolországban.

Eddig azonban a napi halálozások száma nagyjából változatlan maradt a június eleje óta mért adatokhoz képest. A WHO szerint így jelenleg napi 400 és 500 közé tehető a COVID-19 miatt elhunyt áldozatok száma Európában.

Noha Kluge elmondása szerint szívesen mondta volna azt, hogy a vírus várhatóan egyik pillanatról a másikra megszűnik, szerinte ez még a védőoltások alkalmazásával sem valószínű.

„Egyelőre azt sem tudjuk biztosan, hogy a vakcina minden népcsoporton fog-e segíteni. Az eddigi jelek alapján arra számítunk, hogy egyes csoportoknak segítséget fog jelenteni, míg másoknak nem” — mondta a szakember, aki hozzátette:

„A pandémia akkor ér véget, amikor közösségként megtanuljuk, hogyan éljünk együtt ezzel a járvánnyal”.

Közben a WHO 53 tagországa megkezdte a védekezésről szóló online fórumot is. A kétnapos egyeztetés során várhatóan kidolgoznak egy öt évre szóló tervet, amelyet egységesen alkalmazhatnak az európai államok a jövőben.

Az Európai Bizottság pedig bejelentette, hogy a kontaktkövető és figyelmeztető nemzeti alkalmazások összekapcsolását biztosító szolgáltatást hoz létre.

Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos tájékoztatása szerint az uniós szolgáltatás az információcserét határokon átnyúlóan is szavatolni fogja. A szolgáltatás a tervek szerint szinte az összes, unióban bevezetett alkalmazásra kiterjed majd.

A felhasználóknak csak egy alkalmazást kell telepíteniük, és külföldi utazásaik során is minden szükséges információt vagy figyelmeztetést megkapnak.

A rendszer az egyes felhasználókat véletlenszerű azonosítókkal látja el, ezenkívül más információt nem kezel.

Az egyes országok között kicserélt információk álnevesítésen és titkosításon esnek át, és csak addig tárolják, amíg az a fertőzések visszakövetéséhez szükséges. Az információk nem teszik lehetővé a felhasználók azonosítását — hangsúlyozta az uniós bizottság.