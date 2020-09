Bahrein lesz a következő állam, amellyel Izrael békét köt?

Hamarosan újabb ország követheti az Egyesült Arab Emírségek példáját — jelentette ki Donald Trump. A The Jerusalem Post értesülései szerint az amerikai elnök még ma bejelentheti a történelmi megállapodást arról, hogy Izrael és Bahrein normalizálja a kapcsolatait.

Szalman bin Hamad al-Halifa bahreini koronaherceg az izraeli angol nyelvű lap értesülései szerint kedden érkezik majd a washingtoni Fehér Házban tartandó ceremóniára, ahol az emírségi és az izraeli vezetők hivatalosan is felveszik a két ország közötti diplomáciai kapcsolatot.

„Hallani fognak arról, hogy más országok is eljönnek viszonylag rövid időn belül, és meglehet a béke a Közel-Keleten — jelentette ki Trump újságírók előtt a Fehér Házban.

Azt azonban nem árulta el, hogy pontosan mely országok csatlakozhatnak a béketeremtéshez, de reményét fejezte ki, hogy végső soron Szaúd-Arábia is így tesz majd.

„A jövő héten a Fehér Házban tartjuk majd az aláírást az Egyesült Arab Emírségek és Izrael között, de más ország is ott lehet. Elmondhatom önöknek, hogy sorban állnak azok az országok, amelyek benne akarnak lenni” — fogalmazott az elnök.

Mint mondta:

„Végső soron több ország is el fog jönni. Nagyok is. Beszéltem a szaúdi királlyal, vagyis beszélünk. Éppen elkezdtük a párbeszédet. Ők is el fognak jönni”.