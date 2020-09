Van, akinek helyrehozza, másoknak megkeseríti az életét az umáni zarándoklat

Izrael a koronavírus-járvány miatt az ukrajnai Umanban tartott zsidó újévi zarándoklatok korlátozását kérte – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Jerusalem Postnak adott, csütörtökön megjelent interjúban – írja az MTI. Zelenszkij leszögezte, hogy Ukrajna nagyon büszke erre az összejövetelre, és mindent elkövet vendégeinek fogadása érdekében, de idén, a COVID-19 okozta válság miatt korlátozni kell a beutazók számát az Ukrajnában élők és a beutazók biztonsága érdekében. Izraelben az utóbbi hetekben az ultraortodox pártok körében komoly elégedetlenséget szült, hogy Roni Gamzu professzor, az ország járványügyi biztosa arra kérte Kijevet: idén ne engedjék be az izraeli zarándokokat annak érdekében, hogy a szorosan egymás mellett, nagy tömegben rendezett vallási összejövetelek után ne romoljon tovább az eleve súlyos izraeli járványügyi helyzet. Az ultraortodox politikai nyomásra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök bizottságot hozott létre, amelynek feladata a 12-es kereskedelmi tévé beszámolója szerint az umani zarándoklat egészségügyi szempontból elfogadható feltételeinek kidolgozása és megteremtése, hogy a jelenleg már Ukrajnában tartózkodó mintegy kétezer zarándokhoz legalább még ezren csatlakozhassanak. „Ukrajnának és Izraelnek rendkívül erős politikai, katonai, diplomáciai és társadalmi kapcsolatai vannak. Sok izraeli származik eredetileg Ukrajnából, és ez minden bizonnyal fontos szerepet játszik a két ország jó kapcsolatában” – hangsúlyozta Zelenszkij a lapnak. A két ország közös kihívásának nevezte, hogy mindkét helyen katonai konfliktusok közepette kell boldogulni, s mindkét országban jelen van a félretájékoztatás, továbbá súlyos a járványhelyzet. Emellett az ukrán elnök szerint van mit tanulniuk Izraeltől a kiberproblémák kezelésében is. Zelenszkij kijelentette, hogy zsidó származása miatt soha nem érték hazájában antiszemita megjegyzések, sem a kampány során, sem azóta, hogy elnökké választották. „Az ukrán embereket nem érdekli, hogy elnökük zsidó, keresztény vagy muszlim, mindaddig, amíg az ukrán nép érdekeit védi” – hangsúlyozta az ukrán elnök. Az izraeli-ukrán kapcsolatok fejlesztése érdekében a repülőjáratok járványt követő teljes helyreállítását említette, a katonai, hírszerzési és védelmi együttműködés erősítését, valamint az innováció és a csúcstechnológia terén a két ország vállalatai és kutatóközpontjai közötti koordinációt.