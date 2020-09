Elindult a Judafest, a vírus miatt főleg virtuálisan

Négy napon keresztül 37 különféle program közül válogathatnak az érdeklődők, amelyek főleg online események lesznek, de több, a budapesti zsidó örökséget bemutató városi séta is lesz. Fritz Zsuzsa, aki 15 évig vezette a Bálint Házat, most ezzel a fesztivállal búcsúzik egy időre.

Idén 13. alkalommal tartják meg a Judafestet, a Bálint Ház szervezésében. A 13-as szám most nem hozott szerencsét, sőt, most először fordul elő, hogy nem tarthatják meg olyan módon, ahogy az a korábbi években történt.

A vírusveszély miatt nem lesz nagy utcabál, hömpölygő tömeggel, nem lesznek nagy koncertek, kóstolók. Az idei virtuális Judafesten 37 program lesz, 25 partnerrel együttműködve 4 napon keresztül. Zenei, irodalmi, gasztronómiai, vallási, intellektuális és beszélgetős, valamit egyéb kulturális és közösségi programok lesznek.

Fritz Zsuzsa, akit sokan a legendás Szarvasi táborból ismerhetnek, 15 éven keresztül vezette a Bálint Házat. Most átadta ezt a pozíciót, ez az utolsó fesztivál, amelynek szervezésében részt vett. Hamarosan egy interjúban is mesél erről az időszakról, de egy külön videóban a Judafestről is beszélt a Neokohnnak.

Tömeges érintkezés nélkül ugyanakkor nem csak online esemény lehetséges, hanem például gyerekprogramok, állomásos játékokkal, vagy zsidó történeti városi séták.

Az egyik ilyen lesz a Legendás piacok, hírhedt kereskedők című program. A piac régen és ma is a városlakók találkozásának fontos helyszíne, jellegzetes közösségi tere. Józsefvárosban már a 19. századtól alakítottak ki ilyen tereket vásárok számára. Ezek a mai napig fontos szerepet játszanak a kerület életében.

Handlék és milimárik, a híres Teleki téri libások, ínyencségek, fűszerüzletek, kóser mészárszékek, hírhedt kereskedők, jó sztorik, letűnt mesterségek. Egyebek mellett ezekről hallhatnak a helyszínen az érdeklődők.

Az 1897-ben megnyitott, várostörténetileg is híres Rákóczi téri Vásárcsarnokból indul a séta, érintik a Népszínház utcát, megállnak a II. János Pál pápa téren, végül az 1897-től 1950-ig a zsibárus, alias ócskapiacnak otthont adó Teleki téren, a tradicionális Teleki téri piacon zárják a programot.

A legtöbb esemény azonban online lesz megtartva, a teljes program itt olvasható.