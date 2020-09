Nagy a baj: azonnali, teljes lezárást javasolnak Izraelben

Legalább egy hónapra újra teljes karantént vezetne be Izraelben az Egészségügyi Minisztérium a sokkoló kórházi jelentések miatt, az új koronavírus-fertőzöttek napi számai rekordokat döntenek – írja a The Times of Israel.

Izrael hamarosan visszatérhet a teljes lezáráshoz, legalább egy hónapra, az új fertőzöttek számának kiugró növekedése miatt – derült ki egy kiszivárgott kedd esti konferenciabeszélgetésből, amely az Egészségügyi Minisztérium és a kórházak vezetői között zajlott.

Chezy Levy, a szaktárca igazgatója azt mondta a beszélgetésben, hogy ha jóváhagyják a teljes lezárást, az legalább egy hónapig tart majd, figyelembe véve a jelenlegi magas megbetegedési rátát.

Ez volt az első alkalom, hogy a lehetséges teljes lezárás időtartamát is megjelölték. A lezárás ügyében csütörtökön tárgyal az úgynevezett koronavírus-kabinet.

A beszámolók szerint a beszélgetésben részt vevő minisztériumi vezetők az azonnali teljes lezárást javasolják.

Az újabb totális karantén felvetése azután történt, hogy a „vörösnek” nyilvánított negyven izraeli város és agglomerációja felébredt az első éjszakai kijárási tilalom után, amit a kormány rendelt el, hogy lassítsa a vírus terjedését magasan fertőzött területeken. A szigorítás azonban nem lett komolyan betartatva, ezért sokak szerint nem hatékony.

Az ujkelet.live cikke szerint a rendelet egy hétig lesz érvényben, a kijárási tilalom minden este 7-től reggel 5 óráig tart.

Az érintett helyszíneken a vállalkozások többségét bezárják a kijárási tilalom idején, kivéve a létfontosságú szolgáltatásokat nyújtókat. A lakosok 500 méternél távolabb nem hagyhatják el otthonaikat.

Az iskolák zárva maradnak, kivéve a speciális intézményeket. A gyülekezés a szabadban 20 főre, míg beltérben 10 főre korlátozódik.

Az érintett települések többsége Izrael legszegényebbjei közé tartozik, a lista nagy részét arab és ultraortodox városok alkotják. Mintegy 1,3 millió izraelit érint a kijárási tilalom a 12-es csatorna összesítése szerint.

Egy héttel az iskolakezdés után az Oktatási Minisztérium részleges adatai szerint 1817 diák tesztje lett pozitív, és 24 780 tanuló van jelenleg karanténban.

Jinon Azuláj, a szefárd ultraortodox Sasz párt képviselője koronavírusos lett, míg az izraeli védekezést irányító Ronni Gamzu professzor karanténba vonult, miután csapatának egyik tagját koronavírussal diagnosztizálták.

Dr. Michael Halberthal, a haifai Rambam Medical Center igazgatója is teljes lezárást javasol a vírus megfékezésére.

Szerinte a Gamzu által javasolt helyi lezárások 4-5 hete még jók lettek volna, de a jelenlegi, könnyített formájában már alkalmatlan a járvány megállítására.

Halberthal közölte, a most következő őszi nagyünnepi időszak alatt az embereknek csak a legszűkebb családtagjaival lenne szabad érintkezniük, ahogyan Pészách idején is tették.

„Ellenkező esetben nem leszünk képesek kontrollálni a helyzetet”

– jelentette ki a professzor.

Az Egészségügyi Minisztérium szerdán közölte, hogy kedden 3506 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ez az egyik legmagasabb adat az Izraelben az egy nap alatt kimutatott új esetekről.

A rekord az egy nappal korábbi adat volt, 3514 új fertőzöttel. Ekkor lépte át először a 30 ezret az aktív betegek száma.

Közülük 472 beteg volt súlyos állapotban, 140 lélegeztetőgépen. Az áldozatok száma 1048-ra nőtt, miután kedden éjfél óta öt ember meghalt. Az előző nap tíz ember halt meg.

A kedd esti Zoom-hívás résztvevőinek egy elemzést is bemutattak, hogy a jelenlegi ütem szerint a napi fertőzések 400-ra csökkentése legalább 90 napot vesz igénybe.

„Ez nagyon aggasztó”

– mondta egy meg nem nevezett tisztviselő az Ynet-nek.

„Úgy tűnik, nincsenek hatékony lépések a halálesetek és a súlyos esetek megfékezésére, és az egészségügyi ellátórendszer képessége a betegek megfelelő kezelésére már nagyon közel jár a határához. Az orvosi és ápolói személyzet súlyosan kimerült, és minden kórházban több tucat alkalmazott hiányzik a karantén miatt”

– tette hozzá.

Juli Edelstein egészségügyi miniszter is karanténba került, miután a kormány COVID-19 munkacsoportjának egyik munkatársa elkapta a koronavírust – közölte az Egészségügyi Minisztérium.