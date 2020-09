Súlyosbodó vírushelyzet: bocsánatkérés és kijárási tilalom Izraelben

Mint arról a Neokohn is beszámolt, Chaim Kanievsky rabbi, a nem haszid irányultságú ultraortodox vallási vezető állítólag felszólított arra, hogy ne teszteljék a jesivákban tanulókat koronavírus kérdésében. Azonban, mint kiderült, a híres rabbi ilyesmit egyáltalán nem mondott, ezért Roni Gamzu, az izraeli koronavírus elleni védekezés vezetője bocsánatot kért a rabbitól – írja a The Times of Israel.

„Vizsgálatunk azt bizonyította, hogy Kanievsky rabbi nem adott olyan utasítást, miszerint ne teszteljék a jesivákban tanulókat” – szól Gamzu közleménye. Mint kiderült, a rabbi utasítása nem általánosan volt érvényes, hanem egy konkrét esetre vonatkozott, és egy olyan diáknak javasolta a rabbi, hogy nem kell tesztelni, akit két héttel korábban vizsgáltak és azóta karanténban volt.

Gamzu elmondta, a „félreértés minden bizonnyal a téves híradások következménye és egyébként nagyra becsüli Kanievsky rabbit.”

A szakember bocsánatkérésével nyilvánvalóan arra törekszik, hogy javítsa kapcsolatát az ultraortodox közösséggel, amelynek vezetése az elmúlt hetekben menesztését szorgalmazta,

mind Kanievsky ellen tett észrevételei miatt, mind az ukrán elnöknek küldött levele miatt, melyben felszólította: ne engedjék megrendezni Umán városában a zsidó újévi zarándoklatot, melyre ortodox zsidók tízezrei szoktak érkezni.

Ukrajna végül elfogadta Gamzu ajánlását, és szeptember végéig lezárta határait a külföldiek előtt, mivel mindkét országban rohamosan nőtt a napi esetszám. Az ultraortodox Egyesült Tóra Zsidóság és a Sász pártok törvényhozói azt állították, Gamzunak nincs hatásköre ilyen levél elküldésére.

A Kikár Hasábát nevű ultraortodox híroldal múlt heti jelentése szerint Kanievsky rabbi a Tóra-tanulmányokra való káros hatásra hivatkozott, amikor azt mondta a jesiva-vezetőknek, hogy ne küldjék karanténba a vírusnak kitett diákokat, ahogy azt az egészségügyi minisztérium előírja.

A vírustesztek ellen fellépve Kanievsky rabbi azt is tanácsolta, hogy az életkoruk vagy az egészségi tényezők miatt veszélyeztetett rabbik tartsanak távolságot a diákoktól.

Ronni Gamzu tegnapi látogatása Chaim Kanievsky rabbinál:

A jelentés szerint Kanievsky utasításai nem vonatkoztak a középiskolai jesivákra, őket tehát ő is teszteltetné. Ellentétben a felsőoktatásnak megfelelő jesivákkal, ahol a diákok legalább 17-18 évesek és leginkább kollégiumokban laknak, így nincsenek kitéve annak, hogy a külvilágból találkozzanak bárkivel.

Vasárnap a miniszterek jóváhagyták az éjszakai kijárási tilalmat mintegy 40 nagy fertőzöttségű városban, a kisebb városok korábban tervezett teljes bezárása helyett – ez a terv egyes ultraortodox polgármesterek lázadásának veszélyét és súlyos politikai válságot váltott ki az ortodox pártoknál.

A kijárási tilalom minden nap 19 óra és hajnali 5 óra között lesz érvényben. Az iskolák folyamatosan zárva tartanak – közölte az egészségügyi minisztérium.

Az izraeli kabinetnek meg kellett volna szavaznia Gamzu által megfogalmazott tervet, melynek értelmében korlátozást kell bevezetni 10 önkormányzatra, köztük Umm al-Fahm, Tira és Kfar Qassem arab városokra, valamint Elad, Bnei Brak és Beitar Illit többségében ultraortodoxok lakta városokra. Izraelben ezen a hétvégén ezer halálos áldozatot követelt a COVID-19.

Háredi vezetők nyomására Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyelőre leállította a lezárásokról döntő kabinet ülését, és megbeszélést tartott a két legfontosabb ultraortodox politikai párt vezetőjével, Jaakov Litzmannal, az Egyesült Tóra Zsidóság lakásügyi miniszterével és Arje Deri belügyminiszterrel, a Sász párt vezetőjével.