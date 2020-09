Második vírushullám Izraelben: tiltakozás a zárlat és a tesztelés ellen

A hétvégén átlépte az ezres lélektani határt a koronavírusban elhunytak száma Izraelben. A kormány a vallásos közösségek nyomására egyelőre nem alkalmaz radikális karantén-szabályokat, inkább kompromisszumos megoldásban bízik.

Alig pár napja sokkolt új jelentésével a Johns Hopkins Egyetem, amely tavasz óta globális szinten az első számű koronavírus figyelő szervezetnek számít:

Izrael a világelső a napi új koronavírus-fertőzések számában és a világon az ötödik helyen áll a napi halálozások tekintetében a népesség nagyságához viszonyítva.

— állapította meg a legújabb megbetegedési statisztikák alapján az egyetem.

A múlt héten egymillió lakosra naponta átlagosan 215,6 fertőzést azonosítottak Izraelben – többet, mint Brazíliában és az Egyesült Államokban.

Ezt a kijózanító statisztikát erősítik a hétvégén rögzített adatok is: vasárnap reggelre 129.349-re emelkedett a megerősített koronavírusos betegek száma, szombaton 1493 új esetet regisztráltak, 930 beteget kezelnek kórházban. 445 állapota súlyos, közülük 119 lélegeztetőgépre szorul, 155 állapota pedig közepesen súlyos.

Az aktív esetek száma 26.232, a felgyógyultaké 102.107 míg az elhunytaké már elérte az 1010-et.

Korábban a korona-kabinet úgy döntött, hogy hétfőtől zárlatot vezet be több településen is, elsősorban azokban a haredi, ultravallásos közösségekben, ahol a betegség a leggyorsabban terjed. Azonban ezt attól tették függővé, hogy milyen képességek és erőforrások állnak rendelkezésre a zárlat érvényesítésére.

A politikai döntéshozók nyilván számoltak azzal is, hogy komoly ellenállásba is ütközhetnek. Vasárnap ezt igazolván négy ultraortodox város polgármestere felháborodott hangvételű levelet küldött Benjamin Netanjahu miniszterelnöknek, amelyben kijelentették, hogy leállítanak minden együttműködést a városukra tervezett zárlattal kapcsolatban.

A levélben Bnei Brak, Elad, Beitar Illit és Immanuel polgármesterei azt állították, Netanjahu „soha nem kérte a véleményünket, hogy megértse a nehézségeket, és reális kezdeményezéseket próbáljon szorgalmazni a betegség görbéjének laposítása érdekében”.

Netanjahu ezek után későbbre halasztotta az arab, illetve ultraortodox magas fertőzési rátájú városok és közösségek zárlat alá helyezését jóváhagyó kabinetülést, és állítólag alternatívákról tárgyal az ultraortodoxok vezetőivel és a koronavírus-projektmenedzser Ronni Gamzuval is.

Az ellenzéki Jiszráel Beitenu vezetője, Avigdor Liberman keményen kritizálta Netanjahut, amiért engedett az ultraortodoxok nyomásának.

Gamzu úgynevezett jelzőlámpa-rendszere szerint az önkormányzatokat a koronavírus kockázatuk szerint zöld, sárga, narancssárga vagy piros színnel jelölik meg. Így szükség esetén a korlátozások különféle szintjeit alkalmazhatják a kockázati szintnek megfelelően.

Az elmúlt hét több napján Izrael világelső volt az egymillió lakosra jutó új fertőzések számában, s Gamzu szerint az utóbbi hetekben azért romlott ilyen mértékben a fertőzöttségi helyzet, mert az emberek nem akarják teszteltetni magukat, amikor kiderül, hogy kapcsolatba kerültek egy azonosított vírushordozóval, vagy amikor csak enyhe tüneteik vannak. Nem akarnak karanténba menni, és ezért továbbadják a fertőzést. Szerinte erre utal, hogy a „piros”, vagyis erősen fertőzött településeken a teszteknek közel negyede pozitívnak bizonyult az utóbbi napokban. (MTI)

A koronavírus-projektmenedzserről időközben többen olyan kritikákat fogalmaztak meg, hogy felmerült, ő maga jelentheti be idő előtti távozását. Ennek elsődleges oka a politikai nézetkülönbségek lennének a szakmai érvekkel szemben — írja a The Times of Israel.

Vasárnap az is kiderült, hogy 28 idősek otthonában ütötte fel fejét a koronavírus. A legveszélyeztetettebbek körében terjedő vírust egy haifai intézetben közel 100 embernél mutatták ki.

„Ilyen mértékben eddig még sosem voltak fertőzések idősek otthonában” — idézett a 12-es csatorna egy szakértőt. Előzetes várakozások szerint még vasárnap a miniszterek mindenképpen döntést hoznak a zárlat alá helyezett helységek végső listájáról, és megfogalmazzák az ott alkalmazandó korlátozásokat.

A legnagyobb kérdés az, hogy csak több településen fogják-e bevezetni a korlátozásokat, vagy az egész országra kiterjesztik a szigorító intézkedéseket? Kora este több izraeli újság is azt lebegtette meg, hogy Netanjahuék döntöttek: 40 városban fognak bevezetni kijárási tilalmat este hét óra és reggel 5 óra között.