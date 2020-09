Jared Kushner sógornője ott lesz Joe Biden kampányrendezvényén

Jared Kushner öccsének, Joshua Kushnernek a felesége, Karlie Kloss bejelentette, hogy csütörtök este részt vesz a Joe Biden és a Girls Who Code nevű nonprofit szervezetet megalapító Reshma Saujani által életre hívott kampányrendezvényen New Yorkban.



A modellként tevékenykedő Kloss, Joshua Kushnerrel kötött házassága előtt az ortodox hagyományoknak megfelelően felvette a zsidó hitet – számol be a The Jerusalem Post. A hölgy a friggyel Jared Kushner, Donald Trump veje és főtanácsadója sógornőjévé is vált.

A rendezvény témája a fiatal nők és a STEAM (a science – tudomány, a technology – technológia, az engineering – mérnöki szakma, az arts – művészetek [amely egyúttal a kutatás, a párbeszéd és kritikai gondolkodás elősegítésére is utal], illetve a math – matematika szavak kezdőbetűiből összeálló mozaikszó) kapcsolata lesz.

„Azok számára, akik ismerik Karlie-t, nem meglepő, hogy részt vesz rendezvényünkön” – nyilatkozta az esemény egyik szervezője, hozzátéve, hogy

„Karlie számára rendkívül fontos a STEAM-mel elköteleződő nők jövője és mindig olyan politikai jelölteket támogatott, akik kiálltak azokért az ügyekért, amelyek fontosak számára”.

Joshua Kushner és felesége korábban sem rejtették véka alá demokrata párti elkötelezettségüket, Joshua 2017-ben például részt vett a Women’s March-on, az emblematikus demokrata támogatottságú (és a szervezői között több fekete öves antiszemitát is felsorakoztató – a szerk.) rendezvényen is.