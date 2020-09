Abu Dzabiban helyi zsidókkal imádkozott az izraeli delegáció

„Régóta vártunk rátok” – mondta Ross Kriel, az Egyesült Arab Emírségek zsidó közösségének egyik vezetője, mikor Meir Ben-Shabbat izraeli biztonsági főtanácsadó megfújta a sófárt a közösen tartott reggeli ima után Abu Dhabiban – számol be a The Times of Israel.

A minjenhez (tíz felnőtt zsidó férfiből álló csoport) az Izraelből érkező delegáció tagjai mellett csatlakozott a helyi közösség több tagja is, miután izraeli és amerikai diplomatákból érkező szakemberek látogattak hétfőn az Öböl-menti országba.

Dubaiban mindjárt két ortodox zsidó közösség is működik, az egyik a Chabad hászid mozgalomhoz, a másik a modern ortodox irányzathoz tartozik, ez alkalommal azonban mindkét közösség tagjai együtt imádkoztak.

Bár kedden nem szokás Tóra-tekercsből közösségben felolvasni, mindkét közösség hozott magával egy-egy Tóra-tekercset, az egyiket Ben-Shabbat felnyitotta és felolvasott belőle egy részt, mely a megbékélésről szól.

Levi Duchman rabbi, a Chabad közösség vezetője a közelgő zsidó újév, Ros Hásáná alkalmából az ilyenkor szokásos módon megfújta a sófárt, és elmondott egy héber nyelvű imát az Emírségek békéért és jólétéért. E speciálisan szerkesztett imát, bőrkötésű kiadásban, Ben-Shabbatnak is átadta.

Meir Ben-Shabbat, aki maga is ortodox, a szefárdi zsidók szokása szerint az ima előtt könyörgő imákat mondott.

„Régóta vártam ezt a pillanatot” – mondta Ross Kriel, az Emírségek zsidó közösségeinek vezetője és gratulált Ben-Shabbatnak az Izrael és az Emírségek közti békekötés alkalmából.

„Korábban közösségünk tagjai töltötték be a nemhivatalos nagyköveti szerepet a két ország közt, most azonban büszkék vagyunk, zsidók és emírségiek is egyszerre. Sok sikert kívánunk a delegáció tagjainak és köszönetünket fejezzük ki az Emírségek bölcs vezetésének, ami hozzájárult az Izraellel megkötött barátság eléréséhez” – mondta Kriel.

Az Emírségek az elmúlt években sokat tett azért, hogy az ország bebizonyítsa vallási toleranciáját, melynek jegyében Khalifa bin-Zayed al-Nahyan államelnök a tavalyi évet a tolerancia évének nyilvánította.

Ekkor született a döntés arról is, hogy Adu Dzabi városában egy olyan vallások közti imahely jön létre, melyben egy zsinagóga is helyet kap majd. Az ábrahámi vallások házát a tervek szerint 2022-ben nyitják meg.

Dubaiban majd egy évtizede működik zsidó közösség az állam támogatásával, hamarosan hivatalosan is bejegyzett vallásként. Az Emírségek zsidó lakosainak számát mintegy 1500-ra becsülik.