Nem tetszik a kóser börtönkoszt az antiszemita imámnak

Egy ismert iszlamista hitszónok, akit azért börtönöztek be Coloradóban, mert zsidók gyilkolására és terrorizmusra buzdította híveit, most azért perli be a börtönt, mert kóser ételt kell ennie – írja az Algemeiner.

Az egyiptomi születésű Abu Hamza korábban a Finsbury Park-i mecset feje volt Londonban. 2004-ben tartóztatták le, többek között azért, mert antiszemita gyilkosságokra buzdított.

Az Egyesült Államok később kikérte Abu Hamzát azzal a váddal, hogy köze volt az Al-Kaidához, támogatta a dzsihádot, illetve emberrablásokhoz és terroristákat kiképző táborokhoz is köthető volt.

Az imámot végül 2014-ben adták ki az Egyesült Államoknak, ahol elítélték, és azóta börtönbüntetését tölti Coloradóban.

Abu Hamza azonban most beperelte börtönét, mert állítása szerint arra kényszerítik, hogy kóser ételt egyen.

A szélsőséges imám szerint, mivel korábban elvesztette kezeit, ezért foggal kell kinyitnia az ételt, és ezért nem ehet halal ételeket, csak kóser ételekt, ami szerinte „vallásilag nyomasztó”.

Abu Hamza azt is állítja, hogy fizikai állapota miatt nem képes mosdóba járni, és ezért rendszeresen összepiszkítja magát. Ezen kívül azt is panaszolja, hogy ritkán látja a napot, és hogy nem vágják rendszeresen a körmeit.

A coloradói ADX Florence börtönben más hírhedt terroristák is vannak, például a bostoni maratonon robbantó Dzhokhar Tsarnaev, vagy a Világkereskedelmi Központnál 1993-ban robbantó Ramzi Yousef.