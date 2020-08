Megtámadták a hászid zarándokokat az ukrajnai Umánban (videó)

Egyes umáni lakosok mérgesen fogadták a haszid zarándokokat, akik a koronavírus ellenére is a városba látogattak a breszlovi Náchám rabbi sírjához.

Az elmúlt években már több incidens történt Umánban, mivel a helyiek egy részét zavarja, hogy a városukat elözönlik az izraeliek, akik a breszlovi Náchám rabbi sírját jönnek meglátogatni.

Annak ellenére, hogy múlt hét pénteken vagyis augusztus 28-án lezárták az ukrán határt és az ország megtiltotta a külföldiek belépést, így is több százan eljutottak Umán városáig. A helyiek nem fogadták kitörő örömmel a breszlovi haszid ágazat követőit, és dulakodás is történt – számolt be a Jewish Press.

A helyiek megpróbálták megakadályozni, hogy haszidok belépjenek a város területére. A lakosok azt kiabálták ukrán nyelven, hogy veszélyesen viselkednek az izraeliek, és, hogy menjenek el.

Ukrajna korábban már bejelentette, hogy csak korlátozott számban fogja beengedni a haszid zarándokokat.

Videó arról, hogyan fogadták a zarándokokat a helyiek:

Korábban az izraeli vezetés is jelezte, hogy szeretné, ha idén nem tartanák meg az umáni zarándoklatot. Múlt héten a breszlovi ágazat is csatlakozott a kormányellenes tüntetésekhez, és azt követelték Netanjahutól, hogy tegye lehetővé, hogy Rosh Hasaná ünnepekkor elzarándokolhassanak a városba – számolt be a Times of Israel.

A miniszterelnök külön akciócsoportot hozott létre, hogy sikerüljön megoldani a helyzetet, és az ukrán hatóságok szigorú felügyelete alatt egy bizonyos számú haszid mégis megtarthassa a zarándoklatot.

A kormány becslései szerint 2000-3000 izraeli állampolgár tartózkodik jelenleg Umánban és környékén, akiknek biztosítani kell a biztonságos hazatérését.

Az ukrán hatóságok csütörtökön, több ezer izraelit tartóztattak fel a kijevi reptéren, majd végül megengedték nekik, hogy belépjenek az országba. Denisz Szimal ukrán miniszterelnök korábban bejelentette, hogy meg fogják tiltani, hogy az umáni zarándokok nagy csoportokban összegyűljenek.

Többen aggódnak Izraelben, hogy a zarándoklat tömegrendezvényén megfertőződhetnek a haszidok, majd tovább fertőzhetik az ultraortodox közösséget.