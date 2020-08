Izraelben sztrájkkal fenyegetnek a tanárok a koronavírus miatt

A tanárok szakszervezete szerint az állam nem biztosítja a tantestületek veszélyeztetett tagjainak a biztonságát.

Az izraeli tanárok elmondása szerint nem sikerült megegyezésre jutni azzal kapcsolatban, hogyan lehetne megvédeni a koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt veszélyeztetett tanárokat. A szakszervezet a helyzet rendezéséig sztrájkkal fenyegetőzik – írja a The Times of Israel.

Hasonló a hangulat a szülőket képviselő szakszervezetben, ahol úgy érzik, hogy az iskolák nincsenek kellően felkészülve arra, hogy a járvány alatt is biztonságban folytatódhasson az oktatás. Az országos szakszervezet azzal fenyegetőzik, hogy arra fogja kérni a szülőket, hogy ne vigyék be a gyermekeiket az oktatási intézményekbe.

A tanárok azt követelik, hogy azok a dolgozók, akik a vírus miatt nem tudnak tanítani, kapjanak táppénzt, míg az állam inkább szabadságolná ezeket a személyeket, vagy korai nyugdíjazásuk mellett kardoskodik. A legtöbb veszélyeztetett az óvodákban áll alkalmazásban.

A tanárok szakszervezetének igazgatóhelyettese, Edna David azt nyilatkozta, jelenleg úgy áll a helyzet, hogy nem mennek be kedden dolgozni.

A szülők szakszervezete pedig a „kapszula-rendszer” miatt elégedetlen, amelynek lényege, hogy a diákok csak heti két napot járnak be az iskolába.

Vasárnap az izraeli kabinet újratárgyalja azt a javaslatot, hogy lehetségessé váljon pusztán azoknak az iskoláknak a gyors bezárása, amelyek az úgynevezett „vörös zónákba” esnek, vagyis olyan helyeken találhatók, ahol kiemelten magas a megbetegedések száma.

Valószínűleg ilyen zónának nyilvánítanák az ultraortodox Bnei Brakot, ahol azonban tiltakoznak az iskolák bezárása ellen.

„A vírus valószínűleg sokáig velünk marad, ezért nem viselkedhetünk így. Épp ellenkezőleg, olyan életmódot kell adaptálnunk, amelyben megteszünk minden elővigyázatossági lépést, ideértve az oktatási rendszert is” – nyilatkozta Avraham Rubinstein rabbi, a város polgármestere.

Sokan az oktatási minisztériumot vádolják amiatt, hogy nem készítette fel az iskolákat eléggé a májusi újranyitásra, amit sokan a második hullám katalizátorának tekintenek.

A minisztérium szigorú intézkedéseket fog előírni az iskolák számára. Szeptembertől csak az első két osztály fog teljes létszámban részt venni az órákon, a harmadikosok és negyedikesek két napot fognak tanulni, a felsőbb osztályokban pedig távolságtartási szabályok lépnek érvénybe.

Az iskolakezdést az is nehezíti, hogy a minisztérium kénytelen költségvetés nélkül operálni, hiszen nem született megegyezés a 2020-as költségvetésről.

Nem csak a tanárok fenyegetnek sztrájkkal, az izraeli állami laborok dolgozói már el is kezdték a munkabeszüntetést. Az orvosi laborok egyedül pozitív koronavírus teszteket fognak kiadni – írja egy másik cikkében a The Times of Israel.

Vasárnap 400 állami fenntartási orvosi labor 2000 dolgozója kezdett sztrájkba. A koronavírus teszteket továbbra is feldolgozzák, de csak azokat fogják értesíteni, akiknek pozitív lett az eredménye.

A biokémikusok és laboratóriumi dolgozók szakszervezetének elnöke azt nyilatkozta, hogy ha nem születik bérmegegyezés vasárnap estig, akkor a fertőzötteket sem fogják értesíteni.

Chezy Levy, az egészségügyi minisztérium igazgatója nemtetszését fejezte ki a követelésekkel kapcsolatban, mivel szerinte „egy háború közepén nem kezdünk el sztrájkolni”.

A szakszervezet szerint azonban nincs választásuk, mivel hiába dolgoznak éjjel és nappal a laborosok, ha mindössze kilenc dollárt keresnek óránként, ami szerintük nem elegendő.

Szombaton 899 embert diagnosztizáltak a vírussal Izraelben és jelenleg 20130 az aktív fertőzöttek száma, akik közül 435 van súlyos állapotban, és 109-en vannak lélegeztetőgépen.