„Szabad Palesztinát” követelő graffiti a kenoshai zsinagógánál

A feliratot még szerdán festette egy ismeretlen tüntető a 93 éves belvárosi Beth Hillel zsinagóga bejárata elé. Dena Feingold rabbi azt mondta, hogy habár imaházuktól alig pár utcányira komoly randalirozás volt, nagyobb kárt nem érte őket.

Egy kenoshai fekete férfit, Jacob Blake-et a rendőrök még vasárnap több alkalommal is hátba lőttek — Blake túlélte, de a lábai lebénultak a lövésektől. Az újabb brutális hatósági beavatkozás miatt kialakult tüntetéssorozat emlékeztetett a nyár eleji Floyd-esetre. Napok óta erőszakos hírekről érkeznek tudósítások a Wisconsin állambeli városból.

Ahogy a tüntetők napról-napra egyre erőszakosabb jeleit mutatták elégedetlenségüknek,

a belvárosi zsinagóga közössége is lépett: átmenetileg kiköltöztették a gondnokot, és vélhetően a legrosszabbra is felkészülve, a tóratekercseket is még idő előtt kimenekítették onnan.