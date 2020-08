Karácsony nem kommentálta a jobbikos Bíró László ügyeit

A nagy zsidó hitközségek vezetői viszont elítélik a judapestező politikus kijelentéseit és Raffay Ernő kitüntetését is.

Az ellenzék szerencsi időközi választáson indított jelöltjéről, a jobbikos Bíró Lászlóról kiderült, hogy korábban antiszemita, rasszista megjegyzéseket tett a Facebookon. Többek között „judapestként” emlegette Budapestet, valamint a szerencsi és környéki szállodák zsidó vendégeit „tetűcsúzdásoknak” nevezte.

A kijelentései kapcsán a Mandiner több politikushoz és szervezethez is eljuttatta a kérdést, hogy mit gondolnak az ellenzék jelöltjének megnyilvánulásáról. A megkeresettek között volt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is, akinek a pártja – a Párbeszéd – része az ellenzéki összefogásnak, tehát Bíró az ő jelöltjük is, ráadásul az általa vezetett várost nevezte „judapestnek” a jobbikos jelölt.

Választ a főpolgármestertől a Mandiner nem kapott. Karácsony egyik helyettese, Kerpel-Fronius Gábor viszont az RTL Klubnak nyilatkozott.

A főpolgármester-helyettes szerint őszinte bocsánatkérést hallottunk Bíró részéről, és az eddigi munkája meggyőzte őket a személyiségéről, de fontos, hogy miként reagál majd a jövőben.

A Mandiner emellett Márki-Zay Péterhez is eljuttatta a kérdést, aki a cikk megjelenéséig ugyancsak nem reagált a megkeresésre. A hódmezővásárhelyi polgármester egyébként jelen volt Bíró László jelöltként való indításának bejelentésén is. Márki-Zay Péter azonban később a portál figyelmébe ajánlotta Facebook-bejegyzését, amelyben egyebek mellett a következő olvasható:

„A Borsod megyei időközi választás a legjobb példa arra, hogy előválasztás és önzetlenség nélkül lehetetlen lesz győzni 2022-ben:

– ha lett volna előválasztás, a jobbikos, immár közös jelölt antiszemita kijelentései még időben nyilvánosságra kerülhettek volna

– alkalmunk lett volna egy konszenzusos, mindenkinek elfogadható, akár civil jelöltet találni és felépíteni, aki könnyedén legyőzhetne egy fideszes pártjelöltet.

Előválasztás nélkül a pártok között kialkudott közös jelöltünk győzelme most azon múlik, hogy zsidó testvéreink leszavaznak-e egy antiszemita jelöltre, és cigány testvéreink leszavaznak-e egy jobbikos jelöltre (már ha a Fidesz nem akadályozza meg az indulását egyáltalán, adminisztratív, pártállami eszközökkel).

A Mazsihisz elnöke, Heisler András így válaszolt a Mandiner kérdésére:

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége bármely etnikai, vallási csoport, szexuális kisebbség elleni uszítást elítél, függetlenül attól, elkövetője melyik politikai csoportosuláshoz tartozik. Ha Bíró László az Ön által idézett kijelentéseket tette, akkor természetesen az ő kijelentéseit is – ahogy a frissen kitüntetett Raffay Ernő történész hosszú, nyílt zsidózását, amelyet videó felvételen is megörökítettek.

Mindkét közéleti szereplő antiszemita megnyilvánulásait, részrehajlás és pártpolitikai különbségtétel nélkül vállalhatatlannak tartjuk. Ez így volt korábban és a jövőben is így marad. Nincs kettős mérce, a meghirdetett zéró tolerancia mindenkire vonatkozik.”

Mandiner: indulhat Bíró László a szerencsi időközi választásokon, de lehet, hogy nem Jobbik-logóval Ha az ellenzék közös jelöltje megszerzi a megfelelő számú ajánlást, akkor indulhat az októberi voksoláson.

Ugyan a Mandiner a kérdéseit nem tette fel a másik nagy magyarországi zsidó hitközségnek, az EMIH – Magyar Zsidó Szövetségnek, a szervezet vezető rabbija, Köves Slomó a portálunknak a következő nyilatkozatot tette:

„Lehetséges, hogy sokak számára az antiszemitizmus elleni kiállás csak egy önigazoló, üres politikai gesztus. Számomra, hitét megvalló zsidó számára a mindennapi lét kérdése, hogy az antiszemitizmussal szembeni konszenzus végleges kiüresítése ne hozza magával az antiszemita nézetek általános elfogadtatását.

Sajnos nem meglepő, hogy egy olyan párt jelöltje, amely a rasszizmus, a cigánygyűlölet és az antiszemitizmus programjával jött létre, antiszemita bejegyzéseket tesz közzé. Bár az elmúlt pár évben igyekeztek az ilyen jellegű nyilvános kijelentéseket elhagyni, sajnos nem kétséges, hogy a Jobbik valóban megváltozott-e. A Tett és Védelem Alapítvány által megrendelt közvélemény-kutatásokból azt látjuk, hogy a Jobbik szavazótáborának több mint 60%-a vall ma is antiszemita nézeteket.

Elkeserítő, ahogy az ellenzéki pártok – a korábban vallott erkölcsi normákat zárójelbe téve – a szóban forgó jelölt indításával akaratlanul is legitimálják az antiszemitizmust. Általánosan elvárható lenne, hogy a magyar közélet határozott távolságot tartson a széthullóban lévő Jobbik maradványaitól és annak szellemétől. Bizonyos, hogy Raffay Ernő, a Jobbik korábbi ideológusának kitüntetése sem ebbe az irányba mutat.”

Korábban az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendégeként Borgula András, a Gólem Színház rendezője a Zsidó Közösségi Fórum civil szervezeteket tömörítő ernyőszervezet nevében, a kezdeményezés elnökeként elfogadta Bíró László – a botrány kipattanása után elhangzott – bocsánatkérését.

Érvelésével beszélgetőtársa, Somogyi Zoltán szociológus nem értett egyet a péntek este adásba került műsorban. Ő a jobbikos politikus reakcióját az ellenzéki összefogás hatalomtechnikai megfontolásaiból vezette le, szerinte a múlt hibáival való, őszinte szembenézésnek még a jelöltállítás előtt meg kellett volna történnie. Bírónak a korábbi kijelentéseiről mihamarabb tájékoztatnia kellett volna az őt jelölő pártokat, miközben elnézést kér a magyar nemzettől is, benne a magyarországi zsidó közösség tagjaitól.