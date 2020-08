A szerencsi lakmusz teszt

A Magyar Nemzet húzta le a vizes lepedőt az ellenzék szerencsi jelöltjéről, aki nem meglepő módon a Jobbik padsoraiból kerül ki ugyan, de élvezi az ellenzéki összefogás más pártjainak, így a DK-nak, a Momentumnak, az MSZP-nek és a Párbeszédnek a támogatását is. Nem ilyen sorrendben, de a sorrend úgyis mindegy, amikor ocsmányságról van szó.

Bíró László, a szerencsi időközi választások Jobbikos jelöltje ugyanis előszeretettel használ antiszemita és rasszista szófordulatokat, mint például „A kutyám majd megveszik amikor a „tetűcsú[s]zdások” [értsd: pajeszos hászid zsidók] elmennek a ház előtt. Dolgoznak barátaim a szállodaiparban, elmondják mi a helyzet” vagy „A Szent Koronára letett eskü meg smafu. Mifelénk két új alapszervezet is alakult, engem ez jobban érdekel, mint judapest [értsd: zsidók által birtokolt Budapest].”

Igazi finom úriember.

A jelenségre Setét Jenő roma, egyébként baloldali és liberális polgárjogi aktivista hívta fel a figyelmet, aki videóüzenetében idézte Bíró romákat érintő kijelentéseit is, mint például „az országot nemcsak a Hasszánoktól, hanem a Sztojkáktól is meg kell védeni.”

Sajnálatos módon nem ez az első alkalom, hogy az Orbán Viktor elűzéséért vívott harcra alakult ellenzéki összefogás szembesül a Jobbikkal kötött házasság árnyoldalaival. A mostani eset azonban azért is beszédes, mert az összefogás pártjai a korábban nyilvánosság elé került igen kínos esetek után sem bontották fel ezt a frigyet. Márpedig, ha lett volna bennük jóérzés, ezt kellett volna tenniük az első ilyen eset után. A Fidesz-hatalom leváltása akármilyen nemes cél is az ellenzék szemében, nem szabadna szentesítsen minden eszközt. Legalábbis elvileg. Gyakorlatban ugyanis úgy tűnik, szentesít, hiszen jól láthatóan a korábbi esetek után sem történt semmi.

Számos kínzó kérdés is felmerül: vajon hány a mostani esethez hasonló helyzet kell kibukjon, amikor a Jobbik kimutatja foga fehérjét és kiderül, hogy néhány hangzatos kijelentésen túl semmit sem változott a Jobbik ideológiája, programja és képviselőinek minősége? Vajon hány ilyen ügy után látják már be a demokratikus ellenzéki pártok, hogy a Jobbikkal kötött szövetség csak azt jelentheti, hogy feladják korábbi elveiket és csatlakoznak a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és a gyűlölet szószólóihoz?

Sajnos az az érv, hogy a Jobbik kisebbségben van az ellenzéki koalícióban, nem kellően megnyugtató. Egy vödör tiszta vízbe öntött szennyvíz az egész vödör tartalmát ihatatlanná teszi, a Jobbikkal kötött szövetség pedig megmérgezi a magát európernek és liberális gondolkodásúnak mondott pártokat is. A rasszizmus és antiszemitizmus mocska könnyen beszennyezi a tisztákat, a tisztaságból ugyanakkor aligha ragad bármi egy olyan pártra, mely egész ideológiáját a gyűlöletre és a kirekesztésre alapozta.

A Bíró-ügy méltatlanul kevés figyelmet kap a hazai média részéről, még akkor is, ha Bíró időközben „bocsánatot kért”, azonban aminek okaiba jobb bele sem gondolni. Ugyanis, ha a legsötétebb forgatókönyv igaz, és az ellenzéki összefogás más pártjai is örömmel asszisztálnak a Jobbik kirekesztő programjához és ők is magukénak érzik annak rasszista ideológiáját, akkor sokkal nagyobb a baj annál, semmint hogy ne tulajdonítsunk neki sokkal több figyelmet.

A hallgatás ugyanis beleegyezés és a demokratikus ellenzéki pártok egyelőre „elfelejtettek” elhatárolódni a szerencsi szennyontótól. Pedig nagyon kéne, ugyanis nincs az a cél, amely minden eszközt szentesít.