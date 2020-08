Berlini klinika: Navalnijt tényleg megmérgezték

Nem igazolódott be a mérgezés gyanúja Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnál – jelentette ki Anatolij Kalinyicsenko, a beteget ellátó omszki első mentőkórház helyettes főorvosa hétfői sajtótájékoztatóján. Beszámolója szerint a mentőben is felmerül a mérgezés gyanúja, ezért Navalnijt azonnal a toxikológiára szállították be. „Ha bármivel is megerősített mérgezést találtunk volna, sokkal könnyebb lett volna nekünk. De két laboratóriumból kaptunk végleges választ arról, hogy méregnek vagy méreghatás termékének tekinthető vegyi-toxikológiai anyagot nem találtak” – mondta Kalinyicsenko.