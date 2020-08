A Facebookon kért bocsánatot az ellenzéki összefogás szerencsi képviselőjelöltje

A szerencsi időközi országgyűlési választáson induló Bíró László korábban rasszista, antiszemita véleményének adott hangot közösségi oldalán. A Jobbik politikusa Judapestnek nevezte Budapestet, míg pártja jelenlegi szövetségeseit, a Demokratikus Koalíció tagjait szemkilövetőknek minősítette. A bocsánatkérésre a TEV figyelt fel.

„A kutyám majd megveszik, amikor a „tetűcsúzdások” elmennek a ház előtt. Dolgoznak barátaim a szállodaiparban, elmondják mi a helyzet” – írta Bíró arra utalva, hogy lengyel, orosz és izraeli haszid zsidó vendégek, vallási turisták látogatják a szerencsi és környékbeli szállodákat. A képviselőjelölt úgy fogalmazott egy másik bejegyzésben, hogy „kikapcsolták a zsidó uzsora-banktőkét a gazdaságból, megszüntették a háborús jóvátételként eufeminizált kozmopolita rablás kifizetését.” Egy hozzászólásában a következőt írta: „A Szent Koronára letett eskü meg smafu. Mifelénk két új alapszervezet is alakult, engem ez jobban érdekel, mint judapest.”

A cikk megjelenése után a politikus a Facebookon kért bocsánatot. Bejegyzésében azt írja, hogy az elkövetett hibánál csak egy nagyobb vétek van: nem beismerni azt.

„Keresztény, istenfélő emberként elismerem, hogy hibát követtem el, amikor a közösségi médiában lefolytatott viták hevében évekkel ezelőtt vállalhatatlan kijelentéseket tettem. A bűnömért bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megbántottam.

Keresztény, istenfélő emberként ugyanakkor hiszek a megbocsátás és a változás erejében. Tudom, hogy korábbi kijelentéseimmel nehéz helyzetbe hoztam azokat az ellenzéki pártokat, amelyek támogatásukról biztosítottak, ráadásul augusztus 22-én hivatalosan is elindul a kampány. A startvonalon állunk, ahonnan már nincs visszaút, csak előre, hogy lebontsuk a Fidesz kétharmados falait.

Nem kérem azt, hogy az ellenzéki pártok elnézzék a bűnömet. Csak azt kérem, tegyék most félre mindazt, ami kavarog bennük. Tegyék félre azokért, akikért megyei képviselőként immár 10 éve küzdök Borsodban, Abaújban, a Hernád völgyében, Hegyalján, a Taktaközben származástól függetlenül. És tegyék félre azokért is, akik ettől a választástól nem kevesebbet várnak, mint a kétharmad lebontását szerte az országban.

A kommentjeim károkat okoztak. Legfőképp nekem. Az országnak csak akkor, ha emiatt megbomlik az ellenzéki egység a döntő csata előtt. Maradjunk együtt és hozzuk el változást. Bennem már megtörtént. Most a nemzeten a sor”– fogalmazott.

A történtek ellenére a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum is beállt a jobbikos jelölt mögé.