Nem áll le a Hamász a gyújtogatással, újabb izraeli válaszcsapások

Hiábavalónak tűnik az egyiptomi közvetítés, a Hamász terroristái továbbra is elszántan fenyegetik Izraelt, és folytatják a gyújtogatásokat a lufin küldött bombákkal. Izrael újabb válaszcsapásokkal támadta a Hamász állásait.

A palesztin terroristák múlt héten szinte minden nap támadták a zsidó államot a Gázai-övezetből, több helyen is károkat okoztak izraeli épületekben — kedd hajnalra virradóan például egy iskolát is támadás ért — , valamint termőföldeken, a léggömbökkel érkező gyújtóbombákkal — írja a The Jerusalem Post.

Elfogyott a palesztinok türelme, készen állnak a helyzet eszkalálódására és és nem félnek semmitől

— mondták a Hamász terroristái annak az egyiptomi diplomatának, aki a felek között kialakult feszült helyzet oldása miatt érkezett Gázába.

Hangsúlyozták: „ingyen nem fogják abbahagyni a támadássorozataikat”. Készen állnak arra is, hogy aktivizálják a rakétakilövő egységeiket.

Új követeléseik részeként egy listát adtak az egyiptomi küldöttnek, amelyben többek között kérik, hogy 20 tengeri mérfölddel terjesszék ki a gázai halászati zónát, ipari infrastrukturális fejlesztéseket, az átkelők forgalmának növelését és további áruk behozatalának engedélyezését.

A kedd hajnali ismételt „lufi-bomba” támadás arra enged következtetni, hogy a Hamász maradéktalanul nem lehetett elégedett az egyiptomi közvetítéssel, a terroristák ugyanis megint erőszakkal hívták fel magukra a figyelmet. Az IDF válaszként ismét föld alatti bunkereket és megfigyelőpontokat bombázott Gázában.

Izrael az elmúlt héten több ilyen éjszakai csapást is végrehajtott a Gázai-övezetet irányító iszlamista szervezet állásai ellen. Harci repülőgépek, katonai helikopterek és harckocsik is lőtték a Hamász állásait. Ezúttal Rafah közelében, az egyiptomi és a gázai határnál bombáztak.

„Minden rakéta vagy gyújtóléggömb amely Izraelben landol és megsérti államunk szuverenitását, egy helyről jön: a Hamásztól. Ilyen támadásokkal a Hamász vezetői aláássák a gázai emberek érdekeit és csökkentik az ő lehetőségeiket arra, hogy biztonságban és tisztességben élhessenek”

— fogalmazott Beni Ganz védelmi miniszter, aki hozzátette, hogy az izraeli hadsereg addig fogja folytatni a válaszcsapásokat, amíg a terroristák nem hagynak fel támadásaikkal.