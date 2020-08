Izraeli nagykövet: „Az arab világ egyre reálisabban látja a dolgokat”

Dominó-hatásra számít Yacov Hadas-Handelsman, arra, hogy az Emírségek után más arab állam is békemegállapodást köt Izraellel – mondta a budapesti nagykövet a Mandinernek nyilatkozva.

Évek óta zajlanak az együttműködések a gazdaság, a kultúra, a sport és az orvostudomány területén az arab államokkal – mondja a nagykövet. Közös biztonsági érdekeik is vannak, például Irán, amely nemcsak Izraelre, de az Öböl-menti arab államokra is fenyegetést jelent, ráadásul hozzájuk közelebb fekszik – tette hozzá.

„Az Egyesült Arab Emírségek számára most jött el az idő, hogy felvállalja az arab világ előtt, hogy egy gesztust gyakorol Izrael felé. És ez a döntés nagyban kapcsolódik Donald Trump közel-keleti béketervéhez. Voltak előzményei, de most jött el az ideje ennek. Ez egy diplomáciai áttörés. Az arab államok is sorban tudatosítják magukban, hogy a legfontosabb szempont a saját érdekeik érvényesítése. Eddig az volt a diplomácia módja, hogy az arab államok feltételeket szabtak – leginkább azt, hogy a palesztin kérdésben legyen egy békemegállapodás –, mára viszont már eljutottak oda, hogy belátták: a saját állami érdekeiket nem tehetik fel a palesztin ügyre, amely évek óta rendezetlen, illetve rendezésre vár”