Orbán a migránsok „biológiai, egészségügyi fenyegetéséről” beszélt

Minden Magyarország területére illegálisan belépni akaró, az ellenőrzést elkerülő bevándorló biológiai, egészségügyi fenyegetést jelent Magyarország számára – állította a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő kifejtette, a migráció és a koronavírus-járvány összekötésével nem szabad olyan képet teremteni, hogy minden migráns biológiai bomba, de néhányan valóban azok, és a baj az, hogy nem tudják, kik.

Ezért minden illegálisan belépőre potenciális fertőzőként kell tekinteni – jelentette ki. Hangsúlyozta: ez egy túl szigorú kijelentés az „emberi jogi harcosoknak”, akiket ő „libernyákoknak” hív, de szerinte a magyaroknak az önvédelem logikájával kell gondolkodniuk.

Orbán Viktor aláhúzta, azt kérte a belügyminisztertől, hogy a rendőrök és a katonák – ahogy eddig is, ezután is – férfiasan lépjenek fel és állítsanak meg minden illegális határátlépést, mert az már közegészségügyi kockázatot is jelent.

A miniszterelnök a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében azt kérte, hogy betegen – köhögve, vagy lázasan – senki ne menjen emberek közé.

A kormányfő a rádióműsorban azt mondta, hogy önkéntes részvétel nélkül semmilyen védekezés nem lehet sikeres. Egy ország védekezésének minőségét alapvetően nem a kormány tevékenysége, hanem az ország intelligenciaszintje határozza meg – tette hozzá.

Kiemelte, a pápai és mezőkövesdi tömeges fertőzések is úgy történtek, hogy köhögő és lázas emberek olyan helyre mentek, ahol sokan voltak.

Orbán Viktor aláhúzta: az operatív törzs folyamatosan dolgozik, emellett lassan látható lesz az a tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelést viselő speciális egység is, amely a gócpontok kialakulásakor végez majd elkülönítést.