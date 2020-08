Zsidó szolidaritás a roma holokauszt emléknapján

Több százan emlékeztek a romák ellen elkövetett népirtásra a hétvégén Budapesten. Roma aktivisták és civil szervezetek által szervezett 24 órás tiszteletadáson Fahidi Éva zsidó holokauszt-túlélő mellett Verő Tamás rabbi is részt vett.

1944. augusztus másodikán mintegy háromezer romát megölve felszámolták az auschwitzi cigány tábort. Az európai romák ezen a napon emlékeznek a holokausztban meggyilkolt áldozatokra, vagy ahogy ők nevezik: a Pharrajimosra.

A budapesti székhelyű Phiren Amenca – Európa egyik legnagyobb ifjúsági roma szervezete – több mint 120 önkéntese szombat estétől vasárnap estig, 24 órán keresztül olvasta fel mintegy 13 ezer cigány származású áldozat neveit. Ez mindössze töredéke a mintegy egy-másfél millió – többnyire névtelen – áldozatnak.

„Érzelmileg és fizikailag is nehéz 24 órán vagyunk túl. A koronavírus miatt idén nem Auschwitz-ban emlékezünk, ahogy azt tettük az elmúlt években sok száz fiatallal. Most egy rendhagyó módját választottuk a tiszteletadásnak, és még az előzetes számításainkat is felülmúlta az esemény hatása”