Átment az agyán a golyó, de csak álmos lett a fiú

Szülei vitték be a kelet-jeruzsálemi, 9 éves palesztin fiút a kórházba, mert valami megsértette a fejét, és azóta álmos. A CT felvétellel derült ki, hogy egy golyó ment át az agyán, de csodával határos módon, nem okozott különösebb sérülést – írja a The Times of Israel.

A fiú teljesen tudatánál volt, egy kis vér volt a hajában és egy apró sérülés a fején, amikor megérkezett a Hadassza egyetemi kórházba. Barátaival játszott az utcán, amikor valami a fejére eshetett – mesélte az anyja. Azóta álmos volt, de semmi mást nem tapasztaltak.

Guy Elor idegsebész azt mondja, megdöbbent, amikor a felvételeken látták, hogy egy golyó áthatolt az agyán és megállt a koponyájában, a tarkójánál. Azonnal megműtötték, de a golyó azóta kicsit arrébb vándorolt, ezért műszerekkel kellett keresni.

Végül sikeresen eltávolították a golyót, és úgy tűnik, hogy az nem okoz maradandó sérülést. A fiú várhatóan teljesen felépül.

Közben a rendőrség is nyomozást indított. A gyanú szerint a muszlim Eid el-Adha fesztivál közben egy levegőbe lőtt lövedék hullott vissza a fiú fejére.