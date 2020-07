Emmy-díjra jelölték az Unortodox főszereplőjét

Shira Haas izraeli színésznő egy kiugrott hászid lány eljátszásával aratott nemzetközi sikert.

Az Amerikai Televíziós Akadémia kedden jelentette be a jelöléseit. Bekerült a jelöltek közé az Unortodox – A másik út című Netflix sorozat, amelyet a legjobb minisorozat és tv film kategóriában jelöltek. Arany szobrocskát kaphat Shira Haas is, a sorozat főszereplője, akit a legjobb színésznő díjra jelölt az Akadémia – írja a The Jerusalem Post.

„Nagyon boldog vagyok és szerencsésnek érzem magam, hogy abban a kiváltságban részesültem, hogy megformálhattam ezt a karaktert és jelöltek érte” – írta az izraeli színésznő az Instagram oldalán

Az Unortodox című sorozat Deborah Feldman magyarul is megjelent memoárját vette alapul, és váratlan sikert aratott a Netflixen. Az alkotás azonban csak részben igazodott az eredeti műhöz és szereplők nevét is megváltoztatták.

A 25 éves Shira Haas a koronavírus ellenére is kiemelkedő évet produkál. Áprilisban megnyerte Tribeca fesztivál legjobb színésznőnek járó díját Ruthy Pribar Asia című filmjében nyújtott alakításáért, most pedig Emmy-díjra jelölték.

Haas első fontos szerepe a Shitsel című szintén a Netflixen megtekinthető izraeli sorozatban volt. Jelenleg a színésznő az ultraortodox családról szóló sorozat harmadik évadjának forgatására készül.