Ilhan Omar listázta kihívója zsidó támogatóit

A képviselő egy szórólapon figyelmeztette a szavazókat, hogy demokrata társát gazdag zsidó üzletemberek is támogatják.

Ilhan Omar, az amerikai Demokrata Párt újonc képviselője első újraválasztási kísérlete előtt áll. A botrányokat halmozó politikusnak párton belül négy kihívója akadt, köztük Antone Melton-Meaux, afro-amerikai jogász. Melton-Meaux Izrael-barát jelöltnek vallja magát, és több prominens zsidó üzletember is támogatja a kampányát, amit Omar egy szórólapon is megpróbált ellene felhasználni — írja az i24NEWS.

A szórólapot a körzet potenciális szavazóinak küldték ki, „Bízhatunk-e Antone Melton-Meaux pénzében?” címmel. A szórólap három prominens zsidó üzletember nevét tartalmazta, köztük Seth Klarman milliárdosét. A listán fel lett tüntetve a Blackstone csoport vezetője, Jonathan Gray és egy nyugdíjazott ingatlanmilliomos, Stanley Weinstein neve is.

Avi Olitzy rabbi, aki korábban megvédte Omart az antiszemita vádakkal szemben, azt nyilatkozta a Vice Newsnak, hogy megdöbbentette az eset.

„Nagy csalódást okozott azoknak a szóképeknek a jelenléte a szórólapon, amikkel kapcsolatban személyes beszélgetések alakalmával tisztáztuk, hogy mennyire fájdalmasak és sértőek. Ráadásul azt is jelezte, hogy nem fog ilyesmit használni, sőt még oktatás is lesz arról, hogy miért problémás ezeket használni” — mondta a minneopolisi Bét El zsinagóga rabbija.

A szórólap szerint Melton-Meaux a „Wall Street zsebében van”, és az őt támogató milliárdosok „ugyanazokat a republikánusokat is pénzelik, akik támogatják a muszlimok országokból származó állampolgárok beutazását.”

Ilhan Omar nem reagált a kampányát ért kritikákra.

A The Hill véleménycikke szerint Omart nemcsak a republikánusok, hanem a középvonalas demokraták is igyekeznek kiszavazni a Kongresszusból. Legesélyesebb kihívója az említett Antone Melton-Meaux, aki már 2,5 millióval is nagyobb összeget gyűjtött Omarnál.