Megnyílt a jelentkezés a Zsidó Tudományok Szabadegyetemére (x)

Jól bevált tematikával, autentikus környezetben kínálnak 10 napos zsidó vallási és tudományos előadásokat Budapesten.

Megnyílt a jelentkezés a Zsidó Tudományok Szabadegyetemének (ZSTSZ) 18. nyári előadássorozatára, melyre az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is mintegy félszáz résztvevőre számítanak — mondta lapunknak Cseh Viktor, az augusztus 17–28. közötti programsorozat főszervezője.

A Zsidó Tudományok Szabadegyetemét (ZSTSZ) azzal a céllal alapította meg Oberlander Báruch rabbi 2003-ban, hogy lehetőséget nyújtson azok számára, akiknek korábban nem volt alkalmuk behatóbban foglalkozni a judaizmussal.

A programba olyan előadásokat válogattak, amelyek elsősorban a zsidó származású érdeklődőknek szolgálhatnak bevezetésül a saját őseik kultúrájába, vallásába, hagyományaiba és szokásjog-rendszerébe.

A kóser étkezés, a zsidó ünnepek, a Tóra és Talmud alapismertetése mellett foglalkoznak zsidó misztikával de szó lesz Izraelről és az antiszemitizmusról is. A kurzus részét képezi egy héber gyorstalpaló is, melynek keretében a hallgatók elsajátítják a héber írás és olvasás alapjait, miközben megismerhetik a szent betűk kabbalikus értelmezéseit is.

Azért, hogy a zsidó gondolkodást eredeti, autentikus formájában ismerhessék meg a hallgatók, a programokat tavalyhoz hasonlóan idén is zsinagógai környezetbe szervezik. A legtöbb előadás a Budapesti Talmud Egylet imaházában, a Vasvári Pál utcai zsinagógában lesz, amolyan jesivás környezetben, de egy-egy napra az óbudai, budavári és a Zsilip zsinagógái is vendégül látják a hallgatókat, sőt a pesti mikvében, vagyis rituális fürdőben is látogatást tesznek – ismertette Cseh Viktor.

A szervező szerint a magyar zsidók túlnyomó része, egy-két nemzedék óta elszakadt a hagyomány láncolatától, és a szabadegyetem munkatársai évek óta ennek a hiánypótlásával, egyfajta missziót próbálnak teljesíteni.

A ZSTSZ oktatóinak fő célja egy olyan információs tér kialakítása, ahol a tanulási módszer lényege a téma vitával és közös beszélgetéssel történő megértése, elemzése.

Idén is ott lesz a kurrikulum vezetők között az EMIH ismert közéleti személyiségei, Oberlander Báruch az Ortodox Rabbinátus vezetője, Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija, óbudai rabbi és Megyeri András Jonatán, lapunk szerzője, blogger. De előadást tart Glitzenstein Sámuel, újlipótvárosi, Faith Áser budavári rabbi és az esemény főszervezője, Cseh Viktor kultúrtörténész is.

A ZSTSZ a nyári szemeszterén kívül év közben is indít tematikus jellegű kurzusokat, melyeken egy-egy témának a még mélyebben történő megismerése a cél.