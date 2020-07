Inzultálták a müncheni főrabbit

Négy muszlim támadó inzultálta Schmuel Aharon Brodmant, München főrabbiját. Miután a rabbi leszállt a villamosról, négy férfi követni kezdte, majd gyalázkodó jelzőkkel illették őt is és a zsidó államot is — írja a zsido.com.

Brodman rabbi, aki tagja az Európai Rabbik Konferenciájának, felszólította a rendőrséget, hogy kerítsék kézre az elkövetőket.

– mondta a rabbi. A járókelők nem keltek Brodman védelmére.

Charlotte Knolbloch, a Müncheni és Felső-Bajorországi Izraelita Hitközség elnöke így reagált az incidensre:

“Megrázott a támadás híre, ami az óvárosban, éppen a közösségi központunk közelében zajlott. Fájdalommal tölt el, hogy a rabbinknak ilyesmit kellett átélnie. Sajnos ez az incidens jól illeszkedik a közelmúlt történéseibe. Itt, Münchenben is egyre erősebb a szélsőségesség és a zsidógyűlölet. A közösségünk tagjai nem érzik magukat biztonságban, és ezen nem javít az iménti eset sem”.

Yaakov Hagoel, a Cionista Világszervezet alelnöke a következőt fűzte az incidenshez:

“Az antiszemita támadások napi rutinná váltak a világ minden részén, ahol zsidók élnek. Sajnálatos módon, ahogy korábban is jeleztem, a koronavírus miatt bevezetett közlekedési korlátozások feloldása után megszaporodtak a zsidóellenes incidensek, és még erőszakosabbá váltak. Most is egy antiszemita támadásnak lehettünk tanúi, ezért arra kérem a hatóságokat, hogy járjanak el az elkövetőkkel szemben. A zsidó vér nem értéktelen!”.