Engedélyezett gyógyszerrel veszélyteleníthetik a koronavírus fertőzést

A Héber Egyetem kutatása azt vizsgálta, hogy hogyan veszi át az irányítást a vírus az anyagcsere felett és melyik gyógyszer tudná ezt megállítani.

A jeruzsálemi Héber Egyetem és a New Yorki Mount Sinai kórház kutatói bejelentették, hogy potenciálisan enyhíteni tudják a koronavírus tüneteit, annyira, hogy csak egy egyszerű náthaként élje meg a beteg – számolt be a Jerusalem Post.

A kutatók szerint a Fenobriát nevű gyógyszer alkalmas lehet arra, hogy enyhítse a Kovid-19 tüneteit sőt akár teljesen meg is szüntesse azokat.

„A vírusok élősködők. Nem tudják magukat újratermelni, maguktól nem képesek új vírusokat létrehozni. Bele kell jutniuk egy emberi sejtbe és akkor tudják átvenni az irányítást”

— mondta Yaakov Nahmias a Héber Egyetem professzora.

A kutatók azt vizsgálták, hogy milyen hatással van a vírus az emberi tüdőre. A megfigyelés során kiderült, hogy a vírus akadályozza a szénhidrátok rutinszerű elégetését, ami ahhoz vezet, hogy nagy mennyiségű zsír halmozódik fel a tüdőben.Ezt használja a vírus a reprodukciójára.

Ez megmagyarázná, hogy azok az emberek, akiknek magas a koleszterinszintje és a vércukra, azok miért vannak jobban kitéve a vírusnak.

Az orvosi csapat olyan gyógyszerek potenciális hatását vizsgálta, amely jelenleg is forgalomban vannak.

A Fenobriát hatására a sejtek elkezdték elégetni a szénhidrátot és a vírus öt nap kezelés után teljesen eltűnt.

A kísérletet elvégezték Izraelben és New Yorkban is és különböző tüdő mintákon újra és újra megismételték. A kutatók most kezdik meg az állatkísérleteket New Yorkban és bíznak benne, hogy mivel a gyógyszer már engedélyezve van ezért heteken belül a klinikai kísérletek stádiumába léphetnek.