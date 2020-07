Rakéták után a koronavírust is hatástalanítaná a Vaskupola feltalálója

Ambiciózus terveken dolgozik az egyik legsikeresebb izraeli hadtudományi mérnök: nemcsak életmentő technológiát fejlesztenének, de Izrael diplomáciai kapcsolatait is szem előtt tartják.

A közel 10 éve először alkalmazott, ellenséges rakéták likvidálására létrehozott „Vaskupola” feltalálója most mint az izraeli hadsereg kutatási és fejlesztési részlegének vezetője azon dolgozik, hogy áttörő erejű megoldással tudják hatástalanítani az idei év eddigi legnagyobb válságát kiváltó koronavírust — derül ki egy interjúból, amelyet az I24News is szemlézett.

Daniel Gold még márciusban találkozott Benjamin Netanjahuval, akivel először beszéltek arról, hogy milyen veszélyes, sokmindenre kiterjedő jelenséggel állnak szemben. A kutató azóta saját csapatával dolgozik a megoldáson

— írja a lap.

Az eredetileg elektronikai mérnök végzetségű, gazdasági tapasztalattal is rendelkező Gold a „Vaskupola” rendszerének hatékonysága miatt ma Izrael egyik legismertebb és legnagyobb köztiszteletnek örvendő tudományos szakértőjének számít. Nem véletlen, hogy a tőle származó információnak sokan nagy jelentőséget tulajdoníthatnak.

A kutató arról is beszélt, hogy ugyan az a motiváció hajtja a mostani küldetésében, mint a „Vaskupola” idején: most is emberi életeket akar megóvni tudományos fejlesztésével.



Gold hivatalosan visszavonult az izraeli állam szolgálatától. Miután sikerrel elindult a rakéták hatástalanítására alkotott kupola-rendszere, a mérnök a versenyszférában helyezkedett el. Azonban pár évvel később a kormány visszahívta, és jelenleg civilként segíti a hadsereg kutatási és fejlesztési igazgatóságát, amelynek ő a vezetője.

Az igazgatóság a koronavírussal szemben az életmentés három fő területére összpontosít: a hazai kórházi ventilátorok gyártása, az egészségügyi rendszer felkészítése a túlterheltség ellen, valamint egy „gyökeres változást” hozó terület.

Utóbbi egy olyan tesztelési módszer, amely egy percen belül képes megállapítani a fertőzöttséget. Ehhez mindössze a vizsgált légzésére, szagára és egy mesterséges intelligencia eszközre van szükség — állítja az izraeli lap.

Ezen felül számos kísérlet zajlik, többnyire a magánszektor és az állam közreműködésével. „Abban bízunk, hogy ha sikerrel járunk, gyökeres változás állhat be az egész világon”

— mondta Gold professzor, aki hozzátette: munkájukban már most van kooperáció olyan államokkal is, akik eddig inkább Izrael ellenségeként voltak ismertek, de legalább is nem voltak hajlandóak elismerni a zsidó állam létezésének jogosságát.

A kutató szerint a világjárvány elleni küzdelemben való együttműködés erősítheti a partnerséget olyan országokkal is, akikkel még eddig sosem dolgoztak együtt.

„Ez önmagában is már egy új kapcsolat” — fogalmazott Gold azzal kapcsolaban, hogy a hírek szerint júniusban az Egyesült Arab Emírségekből néhány cég izraeliekkel együtt jelentette be a szándékot egy közelgő közös vírusellenes technológia fejlesztéséhez — mindezt úgy, hogy a két ország között hivatalosan nincs is diplomáciai kapcsolat.