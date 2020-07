Izraelbe menekítenék a francia zsidókat

Pár éven belül több százezer embert menekítene a zsidó államba a Cionista Világszervezet. Szerintük Franciaország „behódolt” az iszlám dzsihádnak, és Izrael is csak nyerhet a francia zsidókkal.

„Minden nap romlik a helyzet Franciaországban. Növekszik a zsidóellenesség, romlik a gazdaság, és az állam behódolt az iszlám dzsihádnak”

— fakadt ki a Cionista Világszervezet (World Zionist Organization) második embere.

Yaakov Hagoel a szervezet helyettes vezérigazgatója szerint megérett az idő arra, hogy kimenekítsék hazájából a francia zsidókat — Európa második legnagyobb zsidó közösségét. Minderről a The Jerusalem Post információi szerint Hagoel már egyeztetett is az izraeli kormány illetékeseivel.

Elsődlegesen a bürokrácia enyhítésekre kérte a szervezet az izraeli kormányt, amelynek első etióp származású bevándorlásért felelős minisztere szintén tud a tervezetről.

A cionista szervezet első körben 50 ezer embert szeretne mielőbb eljuttatni új hazájába, de a következő években mintegy félmillió — szinte az összes — francia zsidót képzel el Izraelben.

Véleményük szerint ugyanis olyan a közhangulat az országban, hogy a zsidók előbb-utóbb maguktól keresnének új hazát. Izraelnek ezért meg kell tennie mindent, hogy ez a tömeg a zsidó nemzetállamban találjon új otthonra.

A szervezet szerint a francia zsidók számára a cionizmus alapeszméje nagyon fontos, arról nem is beszélve, hogy Izrael is profitálhatna gazdaságilag a Franciaországból érkezők befogadásával.

Mint arról beszámoltunk, Franciaországban is nőtt a világjárvány alatti zsidóellenesség. A The Jerusalem Post is felidézi azt a nemrég megjelent karikatúrát, amely Agnès Buzynt, korábbi egészségügyi tárcavezetőt ábrázolja, akit annak zsidó származását kiemelendő, hatalmas orral ábrázoltak egy lapban — miközben éppen mérget önt bele egy kútba.