A Hamász egyik haditengerészeti parancsnoka Gázából Izraelbe menekült

Palesztin sajtóértesülések szerint egy Hamász tisztviselőnek sikerült az izraeli haditengerészet hajóján elmenekülnie a Gázai övezetből. Egy laptopot, készpénzt és minősített dokumentumokat vitt magával.

A Hamász palesztin terrorcsoport szombaton jelentette be, hogy a csoport fegyveres szárnya, az Izz ad-Dín al-Kasszám brigád egy magas rangú haditengerészeti parancsnoka Izraelbe menekült a Gázai övezetből, miután felmerült vele szemben annak a gyanúja, hogy „kollaboránsként” Izraelnek dolgozik – írja a The Times of Israel.

Ez utóbbi kifejezést olyan személyekkel kapcsolatban használják, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kényes információkat, hírszerzési adatokat osztanak meg a zsidó állammal.

A tisztviselő, aki állítólag a csoport búváregységét felügyelte, egy izraeli katonai hajón menekült el a Hamász uralta Gázai övezetéből, és egy laptopot, készpénzt, megfigyelési eszközöket, illetve „minősített, veszélyes dokumentumokat” vitt magával,

egy meg nem nevezett forrásokat idéző ​​médiajelentés szerint, amely azon az Amad nevű palesztin híroldalon jelent meg, amely állítások szerint Mohammad Dahlan, száműzött Fatah parancsnokhoz áll közel. Az értesülést az izraeli 12-es és 13-as csatorna is átvette.

A híradás szerint a felfedezés valósággal hiszterizálta a Hamász vezetőit, amit az is mutat, hogy a terrorcsoport azonnal nyomozást indított az esetleges további kollaboránsok felkutatása érdekében, és tucatnyi embert le is tartóztatott ennek eredményeként. A jelentés szerint nagyjából félmillió dollárt és különböző eszközöket is lefoglaltak egy rajtaütés során.

A mostani volt a második magas Hamász parancsnok, akit a közelmúltban a zsidó államnak való segítségadással gyanúsítottak meg – tette hozzá a híradás. Egy korábbi, csak Mahmúd néven hivatkozott gyanúsított állítólag Gáza Sedzsaija negyedének kommunikációs hálózatát felügyelte, és a Hamász feltételezése szerint 2009 óta dolgozott Izraelnek.

A jelentés szerint a 32 éves Mahmúdot a Hamász letartóztatta és Izraelnek való kémkedéssel vádolja.

A Hamász rutinszerűen jelenti be „kollaborációval gyanúsított” palesztinok letartóztatását, sokukat halálra is ítélik.