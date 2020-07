Athén szankciókat ígér a Hagia Szophia mecsetté alakítása miatt

A török lépést Brüsszel és Washington is nemtetszéssel fogadta.

A görög kormány szerint történelmi hibát követett el Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal, hogy elrendelte a Hagia Szophia egykori ortodox székesegyház mecsetté alakítását. Athén minden megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek emiatt szankcionálják Ankarát.

„Erdogan történelmi hibát követett el, olyan hibát, amely szakadáshoz vezet, de amely reményeim szerint nem lesz áthidalhatatlan”

— mondta Szteliosz Pecasz görög kormányszóvivő a Sky televíziónak szombaton az MTI szerint.

„Görögország elítéli ezeket a cselekedeteket, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy következményeik legyenek Törökországra nézve. Minden terítéken van, a szankciók lehetősége is, nemcsak Európa, hanem a nemzetközi szervezetek részéről is, mint például az UNESCO” — jelentette ki a szóvivő, aki szerint semmi kétség afelől, hogy Athén szankcionálni fogja Ankarát. Szerinte ez a kérdés szerepelni fog a legközelebbi európai uniós csúcs napirendjén is.

Aki megsérti a nemzetközi jogot, tisztában kell lennie azzal, hogy ezért fájó szankciók járnak. A Hagia Szophia ügye nemzetközi ügy, Ankara döntése pedig komoly sértés (a keresztény világnak)

— mondta a szóvivő.

A Hagia Szophia (törökül Ayasofya) 1935 óta múzeum volt, és Isztambul egyik legkiemelkedőbb turistalátványossága. Az épület 537-től a Bizánci Birodalom legfontosabb székesegyháza és az ortodox keresztény világ központja volt, de Konstantinápoly 1453-as elfoglalása után az Oszmán Birodalom mecsetté alakította át. A 20. században Musztafa Kemal Atatürk, a világi Törökország megteremtője múzeummá alakíttatta át.

Egy konzervatív egyesület 2016-ban pert indított annak érdekében, hogy a bíróság mondja ki semmisnek az 1934. november 24-ei minisztertanácsi döntést, amely a Hagia Szophia múzeummá alakításáról rendelkezett. A török legfelsőbb közigazgatási bíróság semmisnek minősítette pénteken az akkori döntést, Erdogan pedig azonnal rendeletet adott ki erről, és közölte, hogy az első muszlim imát július 24-én tartják a Hagia Szophiában. Erdogan ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a volt bizánci bazilikát továbbra is az emberiség közös örökségének tekinti.

Erdogan döntését Brüsszel és Washington is nemtetszéssel fogadta.

Morgan Ortagus, az amerikai külügyminisztérium szóvivője pénteken csalódottságának adott hangot. Ugyanakkor azt mondta, az amerikai kormányzat „tudomásul veszi a török kormány azon kötelezettségvállalását, hogy minden látogató számára garantálja a belépést” a mecsetté alakított egykori székesegyházba.