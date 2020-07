Veszélyhelyzet Izraelben – „A második hullám rosszabb, mint az első”

Az izraeli egészségügyi miniszter-helyettes nem szeretne teljes lezárást, de arra figyelmeztet, hogy ha a lakosság nem tartja be az óvintézkedéseket, ezúttal valóban összeomolhat az egészségügyi ellátás.

Izrael hamarosan betilthatja az ötven fő feletti összejöveteleket a bárokban és rendezvényközpontokban, miután a hétvégén rekordszámú új beteget diagnosztizáltak a vírussal – írja a The Times of Israel.

Aszaf Zamir turisztikai miniszter viszont azt mondta a kormány megbeszélésén, hogy ez a lépés pusztító láncreakciót eredményezhet. „Az éttermek nagy részét bezárják és nem nyitják meg újra. Hatalmas iparágról beszélünk, amely több százezer emberből áll” – figyelmeztetett az új szigorítást bírálva.

Jiszrael Kac pénzügyminiszter is ellenezte a vendéglátóhelyek további korlátozásait, szerinte is más megoldásokat kell találni. A vasárnapi értekezleten nem hoztak döntést, s hétfőre újra összehívták a minisztereket egy újabb ülésre.

A zsidó államban az iskolák júniusi újranyitása után rohamosan növekedni kezdett a megbetegedések száma. Joáv Kisch egészségügyi miniszter-helyettes egy vasárnapi sajtótájékoztatón közölte, hogy kénytelenek betiltani a tömegrendezvényeket.

„Egy hosszú háborúval állunk szemben. A második hullámban vagyunk, amely sokkal rosszabb, mint az első. (…) Tíz nap alatt megduplázódott a betegeink száma, és nagyon sok a súlyos esetünk van” – közölte Kisch.

A kormánytisztviselő azt is elmondta, hogy ha nem vezetnek be szigorításokat, akkor két héten belül Izrael drámai árat fog fizetni a felelőtlenségéért.

„Az összes szigorítás arra szolgál, hogy elkerüljük a teljes lezárást. Én is átérzem a lakosság fájdalmát, de ha nem hozzuk meg ezeket a lépéseket ma akkor holnap fogjuk megfizetni”- tette hozzá a miniszter-helyettes.

Sok tisztségviselő tiltakozik a szigorító intézkedések ellen Izraelben Egyes miniszterek is bírálták a csütörtöki ülésen a kormány politikáját.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap azt közölte, hogy Izraelben megint rendkívüli helyzet állt be.

Több izraeli orvos levelet írt a kormánynak arra figyelmeztetve, hogy az izraeli egészségügy az összeomlás szélén van. A levél szerint olyan mértékben nő a súlyos esetek száma, hogy, ha ez így folytatódik, a kórházak nem fogják bírni. Az orvosok azt tanácsolják, hogy a hadsereg (az IDF) vegye át az irányítást az egészségügyi minisztériumtól.

„Izrael történetének egyik legsúlyosabb válságával néz szembe. Ha nem teszünk lépéseket azonnal és abban bízunk, hogy a helyzet magától helyreáll, akkor még rosszabb lesz és katasztrófát eredményezhet mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak „- írta Eli Waxmann az orvosok nevében.

Izraelben a járvány kitörése óta összesen 29.366 esetet regisztráltak. Jelenleg 86 beteg van súlyos állapotban, június elején ugyanez a szám 30 volt.

Csak szombaton több, mint 16 ezer tesztet végeztek, ezeknek 4,9%-a lett pozitív. A két leginkább érintett város Lod és Asdód. Az első hullámban is fokozottan érintett Bnei Barak most újra gócponttá vált. Az ultraortodox városban a hétszáz diákot oktató Beit Matitjahu jesiva, vagyis vallásos iskola 210 növendéke kapta el a fertőzést, köztük a jesivát vezető rabbi is.

A vírushordozókat kiemelik környezetükből, és „koronaszállodákban” helyezik el, mivel szinte lehetetlen betartani a házi-karantént ebben a különösen zsúfolt városban, ahol minden 2-3 szobás lakásban sokgyerekes nagycsaládok élnek.

Az izraeli vezetés mindent megtesz, hogy ne kelljen bezárnia az éttermeknek és a bároknak. A rendőrség vasárnap bejelentette, hogy megemelik a járőrök számát a tömegközlekedési eszközökön és a köztereken, hogy így ellenőrizzék, mindenki betartja a távolságtartási szabályokat.